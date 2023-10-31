Данилов жестко раскритиковал скандальный материал Time о Зеленском и войне

Что не так со скандальным материалом Time по Украине

По словам Данилова, автор материала не владеет реальной информацией, объявляемой во время заседаний Ставки главнокомандующего, или заседаний военного кабинета.

При этом секретарь СНБО подчеркнул, что правоохранительные органы и спецслужбы должны узнать, кто в окружении президента не верит в победу над преступной армией РФ.

Данилов подчеркнул, что в украинских властях не происходит ничего из того, что было описано в материале.

В частности, заседания Ставки верховного главнокомандующего не проходят так, как описано в материале.

Относительно того, что он из военной комнаты выходит-заходит. Это какая-то ерунда от человека, который непонятно о чем взывает… Заседание Ставки верховного главнокомандующего, заседания военных кабинетов в формате ставки проходят постоянно. Сегодня состоялось 114-е заседание Ставки. На каждом заседании Ставки президент уделяет максимальное внимание проблемам прямо с фронта, потому что там принимают участие все представители высшего военного руководства. Рассказывать, что там наспех кто-то пришел-ушел, это странные вещи. Во-вторых, я не понимаю, откуда автор берет эти вещи. У меня эта анонимность вызывает множество вопросов. Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может одержать победу, то ты не имеешь права находиться у нашего президента… Эта анонимная подковерность наносит огромный вред прежде всего нашей стране… Я думаю, что наши органы должны дать ответ , что же это за анонимы, которые не верят в нашу победу, а находятся рядом с президентом, – отметил Данилов. Поделиться

Почему даже в материалах западных изданий можно увидеть кремлевские нарративы

Он также подчеркнул, что автор материала использует кремлевские нарративы, когда заявляет о высоких потерях украинских военных.

Я хочу сказать: мы понимаем, какие наши потери и то, что он там написал, не соответствует действительности от слова вовсе, - подчеркнул секретарь СНБО. Поделиться

При этом Данилов подчеркнул, что состояние войны – время, когда бурлит много эмоций, есть много чувствительной информации и высказываний "на нервах".

Он также отметил, что уже были случаи коррекции представленных материалов, уточнение позиции и так далее.

По словам секретаря СНБО, главное – ни в коем случае не сделать так, чтобы подобные публикации вредили нашей стране или этими месседжами могли манипулировать враги Украины.