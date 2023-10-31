Данилов жестко раскритиковал скандальный материал Time о Зеленском и войне

Секретарь СНБО Алексей Данилов подверг критике автора материала американского издания Time о проблемах у президента Владимира Зеленского и украинских военных.
Что не так со скандальным материалом Time по Украине
По словам Данилова, автор материала не владеет реальной информацией, объявляемой во время заседаний Ставки главнокомандующего, или заседаний военного кабинета.
При этом секретарь СНБО подчеркнул, что правоохранительные органы и спецслужбы должны узнать, кто в окружении президента не верит в победу над преступной армией РФ.
Данилов подчеркнул, что в украинских властях не происходит ничего из того, что было описано в материале.
В частности, заседания Ставки верховного главнокомандующего не проходят так, как описано в материале.
Почему даже в материалах западных изданий можно увидеть кремлевские нарративы
Он также подчеркнул, что автор материала использует кремлевские нарративы, когда заявляет о высоких потерях украинских военных.
При этом Данилов подчеркнул, что состояние войны – время, когда бурлит много эмоций, есть много чувствительной информации и высказываний "на нервах".
Он также отметил, что уже были случаи коррекции представленных материалов, уточнение позиции и так далее.
По словам секретаря СНБО, главное – ни в коем случае не сделать так, чтобы подобные публикации вредили нашей стране или этими месседжами могли манипулировать враги Украины.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-