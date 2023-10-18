Financial Times прогнозирует проблемы для Украины из-за поспешного решения Запада

Как считает Financial Times, поддержка Западом нападения Израиля на Сектор Газы подорвала усилия, направленные на достижение консенсуса с ведущими развивающимися странами по осуждению войны России против Украины.

Запад мог ослабить поддержку Украины на международной арене

Об этом редакция Financial Times узнала от своих анонимных источников.

По словам журналистов, реакция стран Запада на нападение ХАМАС и обещание Израиля нанести ответный удар по Газе поставила крест на многомесячной работе, которая была сконцентрирована на том, чтобы выставить РФ изгоем за нарушение международного права.

Кроме того, она спровоцировала обвинения в лицемерии в адрес официальных Вашингтона и Брюсселя.

Это подорвало усилия, которые после вторжения России в Украину в 2022 году были направлены на достижение консенсуса с ведущими государствами так называемого Глобального Юга – такими как Индия, Бразилия и Южная Африка – по поводу необходимости поддерживать глобальный порядок, основанный на правилах, - заявили более десятка западных должностных лиц . Поделиться

Члены Группы семи также возмущаются

По словам одного из анонимных источников в G7, Запад, приняв такое необдуманное решение касательно Израиля, "проиграл битву за Глобальный Юг".

Вся работа, которую мы провели со странами Глобального Юга (относительно Украины. – ред.), была потеряна... Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Нас больше никогда не будут слушать, – посетовал журналистам анонимный источник. Поделиться

Что интересно, американские дипломаты непублично выражают обеспокоенность тем, что команда главы Белого дома Джо Байдена продолжает игнорировать тот факт, что ее публичная и мощная поддержка Израиля может оттолкнуть значительную часть Глобального Юга.