Financial Times прогнозує нові проблеми для України через поспішне рішення Заходу
Категорія
Політика
Дата публікації

Financial Times прогнозує нові проблеми для України через поспішне рішення Заходу

Джо Байден
Джерело:  The Financial Times

Як вважає Financial Times, що підтримка Заходом нападу Ізраїлю на Сектор Гази підірвала зусилля, які були спрямовані на досягнення консенсусу з провідними країнами, що розвиваються, щодо засудження війни Росії проти України.

Захід міг послабити підтримку України на міжнародній арені

Про це редакція Financial Times дізналася від своїх анонімних джерел.

За словами журналістів, реакція країн Заходу на напад ХАМАС та обіцянку Ізраїлю завдати удару у відповідь по Газі поставила хрест на багатомісячній роботі, яка була сконцентрована на тому, щоб виставити РФ ізгоєм за порушення міжнародного права.

Окрім того, вона спровокувала звинувачення у лицемірстві на адресу офіційних Вашингтона та Брюсселя.

Це підірвало зусилля, які після вторгнення Росії в Україну у 2022 році були спрямовані на досягнення консенсусу з провідними державами так званого Глобального Півдня – такими як Індія, Бразилія і Південна Африка – щодо необхідності підтримувати глобальний порядок, заснований на правилах, заявили більше десятка західних посадовців.

Члени Групи семи також обурюються

За словами одного з анонімних джерел у G7, Захід, ухваливши таке необдумане рішення щодо Ізраїлю, “програли битву на Глобальному Півдні”.

Уся робота, яку ми провели з країнами Глобального Півдня (щодо України. – Ред.), була втрачена... Забудьте про правила, забудьте про світовий порядок. Нас більше ніколи не будуть слухати, – поскаржилося журналістам анонімне джерело.

Що цікаво, американські дипломати непублічно висловлюють занепокоєння тим, що команда очільника Білого дому Джо Байдена продовжує ігнорувати той факт, що її публічна та потужна підтримка Ізраїлю може відштовхнути значну частину Глобального Півдня.

Те, що ми сказали про Україну, має стосуватися і Гази. В іншому випадку ми втрачаємо всю нашу довіру, – заявив журналістам ще один інсайдер.

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