Что не так со статьей Time о Зеленском. Реакция соцсетей на скандальный материал

Журнал Time посвятил обложку и главную статью номера президенту Украины Владимиру Зеленскому. На обложке журнала размещена фраза: "Никто так не верит в нашу победу, как я. Одинокая борьба Владимира Зеленского".

О чем говорится в статье Time

В статье журналист Саймон Шустер пишет о сложностях, с которыми столкнулся Зеленский, пытаясь удержать мировое внимание на войне РФ против Украины.

Также в статье приведены цитаты многих анонимных источников из "близкого окружения Зеленского", в которых говорится, что президент часто бывает "злым" и "чувствует себя преданным западными союзниками", которые "оставили его без средств для победы в войне, а только для того, чтобы выжить в ней".

Более того, в статье отмечено, что отказ Зеленского идти на переговоры с россиянами и вера в победу "беспокоит некоторых его советников".

"Nobody believes in our victory like I do. Nobody."



Inside Volodymyr Zelensky's lonely fight to save Ukraine as war fatigue spreads https://t.co/7uvz7N4Bh8 pic.twitter.com/tgaQyasld3 — TIME (@TIME) October 30, 2023

Кто такой Саймон Шустер

Стоит отметить, что Шустер является уроженцем Москвы. Он более 15 лет работал в России и Украине и писал репортажи из обеих стран.

С 2014 года Шустер написал следующие материалы:

25.02.2014 - "Нет, Россия не вторгнется в Украину" (через три дня после побега Януковича).

01.03.2014 - "Многие украинцы хотят, чтобы Россия вторглась" (день захвата российскими террористами здания Харьковской ОГА).

18.03.2015 - "И россияне, и украинцы понимают, что воюют с братьями. Но это понимание лежит под толстым слоем пропаганды".

В 2021 году он написал в соавторстве с Билом Перриго статью "Как боевики/вооруженная группировка, исповедующая идеологию превосходства белой расы, используют Facebook для радикализации и подготовки новых членов" о структурах "Азова".

Реакция украинцев на статью в Time

Экономист Сергей Фурса пишет, что обложка и статья журнала являются сигналом.

Несправедливо? Перекручено иностранным журналистом? Непонимание? К каждой удивительной детали в этой статье можно относиться именно так. Но не ко всему вместе. Все вместе, в сочетании с обложкой, это уже нечто большее. И это сигнал, который нельзя игнорировать. Поделиться

Он отмечает, что "может казаться не справедливым, что Запад ждет от нас побед и делает для этого всего, что нужно, но победы в борьбе с коррупцией целиком и полностью в наших руках".

И как-то странно обижаться, когда запросы союзников в этой области игнорировались, что изменило их отношение. И как можно теперь обижаться на изменение такого отношения? Мало ли было моментов, когда казалось, что в Киеве принимаются решения, которые выглядят как плевок в наших партнеров? Война все спишет? Как оказывается, нет. И пора это принять. И поступать соответственно. Поделиться

Глава ЦПК Виталий Шабунин считает, что в статье TIME есть несколько жестких обвинений, усиливающих предположение журналиста или дискуссионную информацию его источников.

Например, фактом является то, что министр обороны был уволен только через шесть месяцев после коррупционного скандала с закупками пищи. И то только под давлением скандалов последующих. Мы в ЦПК тогда криком кричали, что отмазывание Резникова ударит по Западной поддержке значительно сильнее, чем сам коррупционный скандал. Получаем – расписываемся. Поделиться

В Офисе президента считают статью Саймона Шустера "субъективной точкой зрения конкретного журналиста".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что "часто так бывает, что эти анонимные источники – это люди, которые не имеют доступа к определенной информации, но где-то там рядом находятся и они хотят увеличить свой вес и свои видения выдают за аксиоматические знания".

Журналист и блогер Евгений Прокопишин считает, что "статья только на 20% состоит из правды и по 40% из лжи и догадок" и обращает внимание на реакцию на нее сторонников экспрезидента Петра Порошенко

Команда Порошенко не вступилась за Украину, они не указывают на тот факт, что Саймон Шустер экс-россиянин, много лет жил и работал на россии и писал много плохого об Украине — наоборот, они подыграли ему и во весь голос доказывают, что статья правдива и у нас действительно все печально, измена, все пропало и скоро все проиграем и потеряем. Поделиться

Российская Медуза также опубликовала изложение статьи, выделив в подзаголовки самые разгромные моменты: «Самое страшное – часть мира привыкла к войне», «У нас нет вариантов. Мы не побеждаем», «Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?», «Люди воруют так, будто завтра не наступит».

Основательница просветительской инициативы "Как не стать овощем" и автор книг Оксана Мороз пишет, что материал статьи является видением Саймона Шустера, и всем известно, что он ранее писал об Украине.

Статья Time = факты + слухи + домыслы (это ли журналистика?). Статья Time = довольно его «анонимного советника» (уверена, что где-то тихонько листает ленту «аноним» и радуется реакции на свой вброс). Статья Time – хороший пример манипуляции и инструмент в последующих манипуляциях. Разных – и внутренних, и внешних. Поделиться

Она добавляет, что “нам свое делать. И тот, кто делает, знает, что работа эта тяжелая, изнурительная и конца и края ей не видно. Здесь точно ни у кого нет иллюзий, что кто-то кроме нас, ее сделает – и в отношении России, и наведения порядка в государстве”.