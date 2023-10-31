Что не так со статьей Time о Зеленском. Реакция соцсетей на скандальный материал

Журнал Time посвятил обложку и главную статью номера президенту Украины Владимиру Зеленскому. На обложке журнала размещена фраза: "Никто так не верит в нашу победу, как я. Одинокая борьба Владимира Зеленского".
О чем говорится в статье Time
В статье журналист Саймон Шустер пишет о сложностях, с которыми столкнулся Зеленский, пытаясь удержать мировое внимание на войне РФ против Украины.
Также в статье приведены цитаты многих анонимных источников из "близкого окружения Зеленского", в которых говорится, что президент часто бывает "злым" и "чувствует себя преданным западными союзниками", которые "оставили его без средств для победы в войне, а только для того, чтобы выжить в ней".
Более того, в статье отмечено, что отказ Зеленского идти на переговоры с россиянами и вера в победу "беспокоит некоторых его советников".
Кто такой Саймон Шустер
Стоит отметить, что Шустер является уроженцем Москвы. Он более 15 лет работал в России и Украине и писал репортажи из обеих стран.
С 2014 года Шустер написал следующие материалы:
25.02.2014 - "Нет, Россия не вторгнется в Украину" (через три дня после побега Януковича).
01.03.2014 - "Многие украинцы хотят, чтобы Россия вторглась" (день захвата российскими террористами здания Харьковской ОГА).
18.03.2015 - "И россияне, и украинцы понимают, что воюют с братьями. Но это понимание лежит под толстым слоем пропаганды".
В 2021 году он написал в соавторстве с Билом Перриго статью "Как боевики/вооруженная группировка, исповедующая идеологию превосходства белой расы, используют Facebook для радикализации и подготовки новых членов" о структурах "Азова".
Реакция украинцев на статью в Time
Экономист Сергей Фурса пишет, что обложка и статья журнала являются сигналом.
Он отмечает, что "может казаться не справедливым, что Запад ждет от нас побед и делает для этого всего, что нужно, но победы в борьбе с коррупцией целиком и полностью в наших руках".
Глава ЦПК Виталий Шабунин считает, что в статье TIME есть несколько жестких обвинений, усиливающих предположение журналиста или дискуссионную информацию его источников.
В Офисе президента считают статью Саймона Шустера "субъективной точкой зрения конкретного журналиста".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что "часто так бывает, что эти анонимные источники – это люди, которые не имеют доступа к определенной информации, но где-то там рядом находятся и они хотят увеличить свой вес и свои видения выдают за аксиоматические знания".
Журналист и блогер Евгений Прокопишин считает, что "статья только на 20% состоит из правды и по 40% из лжи и догадок" и обращает внимание на реакцию на нее сторонников экспрезидента Петра Порошенко
Российская Медуза также опубликовала изложение статьи, выделив в подзаголовки самые разгромные моменты: «Самое страшное – часть мира привыкла к войне», «У нас нет вариантов. Мы не побеждаем», «Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы?», «Люди воруют так, будто завтра не наступит».
Основательница просветительской инициативы "Как не стать овощем" и автор книг Оксана Мороз пишет, что материал статьи является видением Саймона Шустера, и всем известно, что он ранее писал об Украине.
Она добавляет, что “нам свое делать. И тот, кто делает, знает, что работа эта тяжелая, изнурительная и конца и края ей не видно. Здесь точно ни у кого нет иллюзий, что кто-то кроме нас, ее сделает – и в отношении России, и наведения порядка в государстве”.
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