Що не так зі статтею Time про Зеленського. Реакція соцмереж на скандальний матеріал

Журнал Time присвятив обкладинку та головну статтю номера президенту України Володимиру Зеленському. На обкладинці журналу розміщена фраза: «Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Самотня боротьба Володимира Зеленського».
Про що йдеться у статті Time
У статті журналіст Саймон Шустер пише про труднощі, з якими зіткнувся Зеленський, намагаючись утримати світову увагу на війні РФ проти України.
Також у статті наведено цитати багатьох анонімних джерел з “близького оточення Зеленського“, в яких йдеться, що президент часто буває "злим" і "почувається зрадженим західними союзниками", які "залишили його без засобів для перемоги у війні, а тільки для того, щоб вижити в ній".
Більше того, у статті зазначено, що відмова Зеленського йти на переговори з росіянами та віра в перемогу "турбує деяких його радників".
Хто такий Саймон Шустер
Варто зазначити, що Шустер є уродженцем Москви. Він понад 15 років працював у Росії та Україні і робив репортажі з обох країн.
З 2014 року Шустер написав такі матеріали:
25.02.2014 — "Ні, Росія не вторгнеться в Україну" (через три дні після втечі Януковича).
01.03.2014 — "Багато українців хочуть, щоб Росія вторглася" (день захоплення російськими терористами будівлі Харківської ОДА).
18.03.2015 — "І росіяни, і українці розуміють, що воюють із братами. Але це розуміння лежить під товстим шаром пропаганди".
У 2021 році він написав у співавторстві з Білом Перріго статтю "Як бойовики/озброєне угруповання, що сповідує ідеологію переваги білої раси, використовують Facebook для радикалізації та підготовки нових членів" про структури "Азова".
Реакція українців на статтю в Time
Економіст Сергій Фурса пише, що обкладинка та стаття журналу є сигналом.
Він зазначає, що “може здаватись не справедливим, що Захід чекає від нас перемог і робить для цього всього, що потрібно, але перемоги на теренах боротьби з корупцією цілком і повністю в наших руках”.
Голова ЦПК Віталій Шабунін вважає, що в статті TIME є кілька твердих звинувачень, які посилюють припущення журналіста чи дискусійну інформацію його джерел.
В Офісі президента вважають статтю Саймона Шустера «субʼєктивною точкою зору конкретного журналіста».
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що “часто так буває, що ці анонімні джерела – це люди, які не мають доступу до певної інформації, але десь там поруч знаходяться і вони хочуть збільшити свою вагу і свої бачення видають за аксіоматичні знання”.
Журналіст та блогер Євгеній Прокопишин вважає, що “стаття лише на 20% складається з правди і по 40% з брехні та здогадок” і звертає увагу на реакцію на неї прихильників експрезидента Петра Порошенка
Російська Медуза також опублікувала переказ статті, виділивши в підзаголовки найрозгромніші моменти: «Найстрашніше - частина світу звикла до війни», «У нас немає варіантів. Ми не перемагаємо», «Де зброя? Де артилерія? Де новобранці?», «Люди крадуть так, ніби завтра не настане».
Засновниця просвітницької ініціативи “Як не стати овочем” та авторка книг Оксана Мороз пише, що матеріал статті є баченням Саймона Шустера, і всім відомо, що він раніше писав про Україну.
Вона додає, що “нам своє робити. І той хто робить, знає, що робота ця важка, виснажлива і кінця й краю їй не видно. Тут точно ні в кого не має ілюзій, що хтось окрім нас, її зробить – і щодо Росії, і щодо наведення ладу в державі”.
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