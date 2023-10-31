Що не так зі статтею Time про Зеленського. Реакція соцмереж на скандальний матеріал

Журнал Time присвятив обкладинку та головну статтю номера президенту України Володимиру Зеленському. На обкладинці журналу розміщена фраза: «Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Самотня боротьба Володимира Зеленського».

Про що йдеться у статті Time

У статті журналіст Саймон Шустер пише про труднощі, з якими зіткнувся Зеленський, намагаючись утримати світову увагу на війні РФ проти України.

Також у статті наведено цитати багатьох анонімних джерел з “близького оточення Зеленського“, в яких йдеться, що президент часто буває "злим" і "почувається зрадженим західними союзниками", які "залишили його без засобів для перемоги у війні, а тільки для того, щоб вижити в ній".

Більше того, у статті зазначено, що відмова Зеленського йти на переговори з росіянами та віра в перемогу "турбує деяких його радників".

"Nobody believes in our victory like I do. Nobody."



Inside Volodymyr Zelensky's lonely fight to save Ukraine as war fatigue spreads https://t.co/7uvz7N4Bh8 pic.twitter.com/tgaQyasld3 — TIME (@TIME) October 30, 2023

Хто такий Саймон Шустер

Варто зазначити, що Шустер є уродженцем Москви. Він понад 15 років працював у Росії та Україні і робив репортажі з обох країн.

З 2014 року Шустер написав такі матеріали:

25.02.2014 — "Ні, Росія не вторгнеться в Україну" (через три дні після втечі Януковича).

01.03.2014 — "Багато українців хочуть, щоб Росія вторглася" (день захоплення російськими терористами будівлі Харківської ОДА).

18.03.2015 — "І росіяни, і українці розуміють, що воюють із братами. Але це розуміння лежить під товстим шаром пропаганди".

У 2021 році він написав у співавторстві з Білом Перріго статтю "Як бойовики/озброєне угруповання, що сповідує ідеологію переваги білої раси, використовують Facebook для радикалізації та підготовки нових членів" про структури "Азова".

Реакція українців на статтю в Time

Економіст Сергій Фурса пише, що обкладинка та стаття журналу є сигналом.

Несправедливо? Перекручування дивним журналістом? Нерозуміння? До кожної дивної деталі в цій статті можна ставитись саме так. Але не до всього разом. Все разом, у поєднанні з обкладинкою, це вже щось більше. І це такий сигнал, який не можна ігнорувати. Поширити

Він зазначає, що “може здаватись не справедливим, що Захід чекає від нас перемог і робить для цього всього, що потрібно, але перемоги на теренах боротьби з корупцією цілком і повністю в наших руках”.

І якось дивно ображатися, коли запити союзників у цій царині ігнорувалися, що змінило їх ставлення. І як можна тепер ображатися на зміну такого ставлення? Хіба мало було моментів, коли здавалось, що в Києві приймаються рішення, які виглядають як плювок у наших партнерів? Війна все спише? Як виявляється, ні. І пора це прийняти. І діяти відповідно. Поширити

Голова ЦПК Віталій Шабунін вважає, що в статті TIME є кілька твердих звинувачень, які посилюють припущення журналіста чи дискусійну інформацію його джерел.

Наприклад, фактом є те, що міністра оборони було звільнено лише через шість місяців після корупційного скандалу із закупівлями їжі. І то – лише під тиском скандалів наступних. Ми в ЦПК тоді криком кричали, що відмазування Резнікова вдарить по Західній підтримці значно сильніше, ніж, власне, сам корупційний скандал. Отримуємо – розписуємося. Поширити

В Офісі президента вважають статтю Саймона Шустера «субʼєктивною точкою зору конкретного журналіста».

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що “часто так буває, що ці анонімні джерела – це люди, які не мають доступу до певної інформації, але десь там поруч знаходяться і вони хочуть збільшити свою вагу і свої бачення видають за аксіоматичні знання”.

Журналіст та блогер Євгеній Прокопишин вважає, що “стаття лише на 20% складається з правди і по 40% з брехні та здогадок” і звертає увагу на реакцію на неї прихильників експрезидента Петра Порошенка

Команда Порошенка не вступилась за Україну, вони не вказують на той факт, що Саймон Шустер екс-росіянин, багато років жив і працював на росії та писав багато поганого про Україну — навпаки, вони підіграли йому і на весь голос доказують, що стаття правдива і у нас дійсно все печально, зрада, все пропало і скоро все програємо і втратимо. Поширити

Російська Медуза також опублікувала переказ статті, виділивши в підзаголовки найрозгромніші моменти: «Найстрашніше - частина світу звикла до війни», «У нас немає варіантів. Ми не перемагаємо», «Де зброя? Де артилерія? Де новобранці?», «Люди крадуть так, ніби завтра не настане».

Засновниця просвітницької ініціативи “Як не стати овочем” та авторка книг Оксана Мороз пише, що матеріал статті є баченням Саймона Шустера, і всім відомо, що він раніше писав про Україну.

Стаття Time = факти + чутки + домисли (чи це журналістика?). Стаття Time = задоволене его «анонімного радника» (впевнена, що десь тихенько гортає стрічку «анонім» і радіє реакції на свій вкид). Стаття Time - хороший приклад маніпуляції та інструмент у наступних маніпуляціях. Різних – і внутрішніх, і зовнішніх. Поширити

Вона додає, що “нам своє робити. І той хто робить, знає, що робота ця важка, виснажлива і кінця й краю їй не видно. Тут точно ні в кого не має ілюзій, що хтось окрім нас, її зробить – і щодо Росії, і щодо наведення ладу в державі”.