Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Зеленський потрапив на обкладинку Time — фото
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Політика
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Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Зеленський потрапив на обкладинку Time — фото

Володимир Зеленський
Джерело:  TIME

Президент України Володимир Зеленський потрапив на обкладинку журналу Time. Стаття під назвою "«Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я». Внутрішня боротьба Володимира Зеленського утримати Україну в битві" описує намагання утримати західну допомогу на тлі втоми від війни.

Зеленський на обкладинці Time

Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Ніхто, – сказав Зеленський в інтерв’ю TIME після своєї поїздки до Вашингтона.

Автор статті Саймон Шустер пише, що за двадцять місяців війни приблизно п’ята частина території України залишається під російською окупацією . Десятки тисяч солдатів і цивільних були вбиті, і Зеленський відчуває під час своїх подорожей, що глобальний інтерес до війни впав. Як і рівень міжнародної підтримки.

Найстрашніше, що частина світу звикла до війни в Україні. Втома війною накочується хвилею. Ви бачите це в Сполучених Штатах, у Європі. І ми бачимо, що як тільки вони починають трохи втомлюватися, це стає для них схожим на шоу: «Я не можу дивитися цей повтор в 10-й раз», — каже Зеленський.

Після його візиту до Вашингтона TIME простежив за Зеленським та його командою під час подорожі до Києва, сподіваючись зрозуміти, як вони відреагують на отримані сигнали у США.

У перший день у Києві я запитав одного з його оточення, як почувається президент. Відповідь пролунала без жодних вагань: «Злий».

Автор пише, що під час другого року повномасштабної війни, оптимізму Зеленського, почуття гумору, схильності оживляти зустріч у бойовій кімнаті жартами, не залишилося.

Тепер він заходить, отримує оновлення, віддає накази та виходить, — каже один із давніх членів його команди.

Інший сказав Шустеру, що найбільше Зеленський почувається зрадженим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів, щоб виграти війну, лише засобів, щоб пережити її.

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