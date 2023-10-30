Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Зеленський потрапив на обкладинку Time — фото

Президент України Володимир Зеленський потрапив на обкладинку журналу Time. Стаття під назвою "«Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я». Внутрішня боротьба Володимира Зеленського утримати Україну в битві" описує намагання утримати західну допомогу на тлі втоми від війни.

Зеленський на обкладинці Time

Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Ніхто, – сказав Зеленський в інтерв’ю TIME після своєї поїздки до Вашингтона. Поширити

Автор статті Саймон Шустер пише, що за двадцять місяців війни приблизно п’ята частина території України залишається під російською окупацією . Десятки тисяч солдатів і цивільних були вбиті, і Зеленський відчуває під час своїх подорожей, що глобальний інтерес до війни впав. Як і рівень міжнародної підтримки.

Найстрашніше, що частина світу звикла до війни в Україні. Втома війною накочується хвилею. Ви бачите це в Сполучених Штатах, у Європі. І ми бачимо, що як тільки вони починають трохи втомлюватися, це стає для них схожим на шоу: «Я не можу дивитися цей повтор в 10-й раз», — каже Зеленський. Поширити

"Nobody believes in our victory like I do. Nobody."



Inside Volodymyr Zelensky's lonely fight to save Ukraine as war fatigue spreads https://t.co/7uvz7N4Bh8 pic.twitter.com/tgaQyasld3 — TIME (@TIME) October 30, 2023

Після його візиту до Вашингтона TIME простежив за Зеленським та його командою під час подорожі до Києва, сподіваючись зрозуміти, як вони відреагують на отримані сигнали у США.

У перший день у Києві я запитав одного з його оточення, як почувається президент. Відповідь пролунала без жодних вагань: «Злий». Поширити

Автор пише, що під час другого року повномасштабної війни, оптимізму Зеленського, почуття гумору, схильності оживляти зустріч у бойовій кімнаті жартами, не залишилося.

Тепер він заходить, отримує оновлення, віддає накази та виходить, — каже один із давніх членів його команди. Поширити

Інший сказав Шустеру, що найбільше Зеленський почувається зрадженим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів, щоб виграти війну, лише засобів, щоб пережити її.