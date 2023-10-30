Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я. Зеленський потрапив на обкладинку Time — фото

Президент України Володимир Зеленський потрапив на обкладинку журналу Time. Стаття під назвою "«Ніхто так не вірить у нашу перемогу, як я». Внутрішня боротьба Володимира Зеленського утримати Україну в битві" описує намагання утримати західну допомогу на тлі втоми від війни.
Зеленський на обкладинці Time
Автор статті Саймон Шустер пише, що за двадцять місяців війни приблизно п’ята частина території України залишається під російською окупацією . Десятки тисяч солдатів і цивільних були вбиті, і Зеленський відчуває під час своїх подорожей, що глобальний інтерес до війни впав. Як і рівень міжнародної підтримки.
Після його візиту до Вашингтона TIME простежив за Зеленським та його командою під час подорожі до Києва, сподіваючись зрозуміти, як вони відреагують на отримані сигнали у США.
Автор пише, що під час другого року повномасштабної війни, оптимізму Зеленського, почуття гумору, схильності оживляти зустріч у бойовій кімнаті жартами, не залишилося.
Інший сказав Шустеру, що найбільше Зеленський почувається зрадженим своїми західними союзниками. Вони залишили його без засобів, щоб виграти війну, лише засобів, щоб пережити її.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Культура
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-