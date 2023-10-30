Никто так не верит в нашу победу, как я. Зеленский попал на обложку Time — фото

Президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку журнала Time. Статья под названием "Никто так не верит в нашу победу, как я. Внутренняя борьба Владимира Зеленского удержать Украину в битве" описывает попытки удержать западную помощь на фоне усталости от войны.
Зеленский на обложке Time
Автор статьи Саймон Шустер пишет, что за двадцать месяцев войны примерно пятая часть территории Украины остается под российской оккупацией. Десятки тысяч солдат и гражданских были убиты, и Зеленский чувствует во время своих путешествий, что глобальный интерес к войне упал. Как и уровень международной поддержки.
После его визита в Вашингтон TIME проследил за Зеленским и его командой во время поездки в Киев, надеясь понять, как они отреагируют на полученные сигналы в США.
Автор пишет, что во время второго года полномасштабной войны, оптимизма Зеленского, чувства юмора, склонности оживлять встречу в боевой комнате шутками, не осталось.
Другой сказал Шустеру, что больше Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. Они оставили его без средств, чтобы выиграть войну, только средств, чтобы пережить ее.
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