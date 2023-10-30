Никто так не верит в нашу победу, как я. Зеленский попал на обложку Time — фото

Президент Украины Владимир Зеленский попал на обложку журнала Time. Статья под названием "Никто так не верит в нашу победу, как я. Внутренняя борьба Владимира Зеленского удержать Украину в битве" описывает попытки удержать западную помощь на фоне усталости от войны.

Зеленский на обложке Time

Никто так не верит в нашу победу, как я. Никто, – сказал Зеленский в интервью TIME после своей поездки в Вашингтон. Поделиться

Автор статьи Саймон Шустер пишет, что за двадцать месяцев войны примерно пятая часть территории Украины остается под российской оккупацией. Десятки тысяч солдат и гражданских были убиты, и Зеленский чувствует во время своих путешествий, что глобальный интерес к войне упал. Как и уровень международной поддержки.

Страшнее всего, что часть мира привыкла к войне в Украине. Усталость войной накатывается волной. Вы видите это в Соединенных Штатах, Европе. И мы видим, что как только они начинают немного уставать, это становится для них похожим на шоу: "Я не могу смотреть этот повтор в 10-й раз", - говорит Зеленский. Поделиться

"Nobody believes in our victory like I do. Nobody."



Inside Volodymyr Zelensky's lonely fight to save Ukraine as war fatigue spreads https://t.co/7uvz7N4Bh8 pic.twitter.com/tgaQyasld3 — TIME (@TIME) October 30, 2023

После его визита в Вашингтон TIME проследил за Зеленским и его командой во время поездки в Киев, надеясь понять, как они отреагируют на полученные сигналы в США.

В первый день в Киеве я спросил одного из его окружения, как чувствует себя президент. Ответ прозвучал без колебаний: «Злым». Поделиться

Автор пишет, что во время второго года полномасштабной войны, оптимизма Зеленского, чувства юмора, склонности оживлять встречу в боевой комнате шутками, не осталось.

Теперь он заходит, получает обновление, отдает приказы и выходит, – говорит один из давних членов его команды. Поделиться

Другой сказал Шустеру, что больше Зеленский чувствует себя преданным своими западными союзниками. Они оставили его без средств, чтобы выиграть войну, только средств, чтобы пережить ее.