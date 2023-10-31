Данілов жорстко розкритикував скандальний матеріал Time про Зеленського та війну

Що не так із скандальним матеріалом Time по Україні

За словами Данілова, автор матеріалу не володіє реальною інформацією, яку оголошують під час засідань Ставки головнокомандувача, або засідань військового кабінету.

При цьому секретар РНБО підкреслив, що правоохоронні органи та спеслужби мають дізнатись, хто це в оточенні президента не вірить у перемогу над злочинною армією РФ.

Данілов підкреслив, що в українській владі не відбувається нічого з того, що було описано у матеріалі.

Зокрема засідання Ставки верховного головнокомандувача не проходять так, як описано в матеріалі.

Відносно того, що він з військової кімнати виходить-заходить. Це якась нісенітниця від людини, яка незрозуміло про що волає…Засідання Ставки верховного головнокомандувача, засідання військових кабінетів у форматі ставки відбуваються постійно. Сьогодні відбулося 114-те засідання Ставки. На кожному засіданні Ставки президент приділяє максимальну увагу проблемам безпосередньо з фронту, тому що там беруть участь всі представники вищого військового керівництва. Розповідати, що там поспіхом хтось прийшов-пішов, це дивні речі. По-друге я не розумію, звідки автор бере оці речі. У мене оця анонімність викликає багато питань. Якщо в тебе є якась позиція, якщо ти вважаєш, що наша країна не може здобути перемогу, то ти не маєш права знаходитися біля нашого президента… Ця анонімна підкилимність робить величезну шкоду перш за все нашій країні… Я думаю, що наші органи мають дати відповідь, що ж це за аноніми, які не вірять в нашу перемогу, а перебувають поруч із президентом, - зазначив Данілов. Поширити

Чому навіть у матеріалах західних видань можна побачити кремлівські наративи

Він також підкреслив, що автор матеріалу використовує кремлівські наративи, коли заявляє про високі втрати українських військових.

Я хочу сказати: ми розуміємо, які наші втрати, і те, що він там написав, не відповідає дійсності від слова зовсім, - підкреслив секретар РНБО. Поширити

При цьому Данілов наголосив, що стан війни – час коли вирує багато емоцій, є багато чутливої інформації та висловлювань "на нервах".

Він також зазначив, що вже були випадки корекції поданих матеріалів, уточнення позиції і так далі.

За словами секретаря РНБО, головне – в жодному разі не зробити так, щоб подібні публікації шкодили нашій країні, або цими меседжами могли маніпулювати вороги України.