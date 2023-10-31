Данілов жорстко розкритикував скандальний матеріал Time про Зеленського та війну

Секретар РНБО Олексій Данілов розкритикував автора матеріалу американського видання Time про проблеми в президента Володимира Зеленського та українських військових.
Що не так із скандальним матеріалом Time по Україні
За словами Данілова, автор матеріалу не володіє реальною інформацією, яку оголошують під час засідань Ставки головнокомандувача, або засідань військового кабінету.
При цьому секретар РНБО підкреслив, що правоохоронні органи та спеслужби мають дізнатись, хто це в оточенні президента не вірить у перемогу над злочинною армією РФ.
Данілов підкреслив, що в українській владі не відбувається нічого з того, що було описано у матеріалі.
Зокрема засідання Ставки верховного головнокомандувача не проходять так, як описано в матеріалі.
Чому навіть у матеріалах західних видань можна побачити кремлівські наративи
Він також підкреслив, що автор матеріалу використовує кремлівські наративи, коли заявляє про високі втрати українських військових.
При цьому Данілов наголосив, що стан війни – час коли вирує багато емоцій, є багато чутливої інформації та висловлювань "на нервах".
Він також зазначив, що вже були випадки корекції поданих матеріалів, уточнення позиції і так далі.
За словами секретаря РНБО, головне – в жодному разі не зробити так, щоб подібні публікації шкодили нашій країні, або цими меседжами могли маніпулювати вороги України.
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