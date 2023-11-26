ВСУ уничтожили более тысячи солдат, 11 танков и 23 артсистем армии РФ — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают ликвидировать оккупантов РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 324830 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1070 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков – 5513 (+11) ед;
боевых бронированных машин – 10 279 (+16) ед;
артиллерийских систем – 7874 (+23) ед;
РСЗО – 907 (+2) ед.;
средства ПВО – 597 (+1) ед;
самолетов – 323 ед.;
вертолетов – 324 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5901 (+93) ед;
крылатые ракеты – 1565 ед.;
корабли/катера - 22 ед;
подводные лодки – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 10 288 (+29) ед;
специальная техника – 1113 (+1) ед.
Какая ситуация на фронте
В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 4 атаки.
На Лиманском направлении кафиры наступательных (штурмовых) действий не вели.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 10 атак противника вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута Донецкой области, наносят захватчикам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия врага в районах Степного, Авдеевки, Первомайского и южнее Новокалинового Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 23 атаки.
На Марьинском направлении противник вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 9 атак.
На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы и восточнее Старомайорского Донецкой области.
В Запорожском направлении враг 8 раз безуспешно пытался восстановить утраченное положение вблизи Роботиного Запорожской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-