Армия РФ уменьшила количество авиаударов на Таврическом направлении — ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ уменьшила количество авиаударов на Таврическом направлении — ВСУ

Объединенный пресс-центр Сил обороны таврического направления
ВСУ
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За прошедшие сутки, 24 ноября, украинские воины на Таврическом направлении уничтожили еще 502 окупантов. Также есть и пленные.

ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

В течение суток враг:

  • нанес 4 авиаудара;

  • провел 50 боевых столкновений;

  • совершил 912 артобстрелов.

Авдеевское направление

Враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. ВСУ устойчиво держат оборону и наносят террористам значительные потери.

Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области. Здесь украинские защитники отразили 30 атак, - пишет прессслужба.

Марьинское направление

Враг вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 10 атак.

Шахтерское направление

Противник штурмовых действий не вел.

Запорожское направление

Россияне 7 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение вблизи Роботино и Новопокровки Запорожской области.

Достижение наших воинов

Силы обороны продолжают наступательную операцию в Мелитопольском направлении. Потери врага составили 502 человека, еще 3 террориста сдались в плен. Также были уничтожены 24 единицы военной техники, в том числе:

  • 1 танк;

  • 4 ББМ;

  • 4 артсистемы;

  • 12 БпЛА;

  • 3 автомобиля.

Еще 21 единица техники врага повреждена, - добавляет прессслужба.

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