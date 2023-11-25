Армия РФ уменьшила количество авиаударов на Таврическом направлении — ВСУ

За прошедшие сутки, 24 ноября, украинские воины на Таврическом направлении уничтожили еще 502 окупантов. Также есть и пленные.
ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении
В течение суток враг:
нанес 4 авиаудара;
провел 50 боевых столкновений;
совершил 912 артобстрелов.
Авдеевское направление
Враг, при поддержке авиации, не оставляет попыток оцепить Авдеевку. ВСУ устойчиво держат оборону и наносят террористам значительные потери.
Марьинское направление
Враг вел штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбиты 10 атак.
Шахтерское направление
Противник штурмовых действий не вел.
Запорожское направление
Россияне 7 раз безуспешно пытались восстановить утраченное положение вблизи Роботино и Новопокровки Запорожской области.
Достижение наших воинов
Силы обороны продолжают наступательную операцию в Мелитопольском направлении. Потери врага составили 502 человека, еще 3 террориста сдались в плен. Также были уничтожены 24 единицы военной техники, в том числе:
1 танк;
4 ББМ;
4 артсистемы;
12 БпЛА;
3 автомобиля.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-