Армія РФ зменшила кількість авіаударів на Таврійському напрямку — ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ зменшила кількість авіаударів на Таврійському напрямку — ЗСУ

Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку
ЗСУ

Протягом минулої доби, 24 листопада, українські воїни на Таврійському напрямку знищили ще 502 окупантів. Також є й полонені.

ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку

Протягом доби ворог:

  • завдав 4 авіаудари;

  • провів 50 бойових зіткнень;

  • здійснив 912 артобстрілів.

Авдіївський напрямок

Ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ стійко тримають оборону й завдають терористам значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєверного та Первомайського Донецької області. Тут українські захисники відбили 30 атак, - пише пресслужба.

Мар'їнський напрямок

Ворог вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак.

Шахтарський напрямок

Противник штурмових дій не вів.

Запорізький напрямок

Росіяни 7 разів безуспішно намагались відновити втрачене положення поблизу Роботиного та Новопокровки Запорізької області.

Досягнення наших воїнів

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Втрати ворога склали 502 особи, ще 3 терористів здались в полон. Також було знищено 24 одиниці військової техніки, зокрема:

  • 1 танк;

  • 4 ББМ;

  • 4 артсистеми;

  • 12 БпЛА;

  • 3 автомобілі.

Ще 21 одиницю техніки ворога пошкоджено, - додає пресслужба.

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