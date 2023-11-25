Армія РФ зменшила кількість авіаударів на Таврійському напрямку — ЗСУ

Протягом минулої доби, 24 листопада, українські воїни на Таврійському напрямку знищили ще 502 окупантів. Також є й полонені.
ЗСУ розповіли про ситуацію на Таврійському напрямку
Протягом доби ворог:
завдав 4 авіаудари;
провів 50 бойових зіткнень;
здійснив 912 артобстрілів.
Авдіївський напрямок
Ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. ЗСУ стійко тримають оборону й завдають терористам значних втрат.
Мар'їнський напрямок
Ворог вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 10 атак.
Шахтарський напрямок
Противник штурмових дій не вів.
Запорізький напрямок
Росіяни 7 разів безуспішно намагались відновити втрачене положення поблизу Роботиного та Новопокровки Запорізької області.
Досягнення наших воїнів
Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. Втрати ворога склали 502 особи, ще 3 терористів здались в полон. Також було знищено 24 одиниці військової техніки, зокрема:
1 танк;
4 ББМ;
4 артсистеми;
12 БпЛА;
3 автомобілі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-