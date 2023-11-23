Армія РФ розпочала нову хвилю наступу у бік Авдіївки — речник ОСУВ "Таврія"

Злочинна армія РФ розпочала нову хвилю спроб штурмів та атак в районі Авдіївки на Донеччині із застосуванням великої кількості бронетехніки.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За словами керівника Об’єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олександра Штупуна, з 22 листопада злочинна армія РФ розпочала третю хвилю масштабного наступу у бік Авдіївки.

Штупун підкреслив, що після активізації наступальних дій із залученням великої кількості бронетехніки ворожі втрати стрімко зросли.

Тільки протягом минулої доби українські військові знищили 3 танки, 7 одиниць ворожої бронетехніки, та 501 загарбника злочинної армії РФ.

Протягом доби ворог 30 разів безуспішно намагався атакувати позиції українських військових і зберігає високу активність.

Що відомо про активне використання окупантами БпЛА на сході України

За словами керівника пресслужби командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, армія РФ збільшила використання дронів для проведення розвідки та завдання ударів по позиціях українських військових.

Ми бачимо, що лише за добу використовується 60 дронів. У середньо використання дронів у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ворогом - десь у районі 40-50 дронів, - зазначає речник командування Сухопутних військ. Поширити

Однак Фітьо заперечив наявність в злочинної армії РФ переваги над українськими військовими у кількості та якості задіяння БпЛа.

Він підкреслив, що тільки в районі Бахмута протягом доби ворог використав 42 БпЛа та провів 486 обстрілів з артилерії по позиціях українських військових.

Це все відбувалося в районі Кліщіївки й Андріївки. Українським захисникам вдалося знищити 164 російських окупантів та 17 одиниць військової техніки, включно з одним танком. Бачимо, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається досить напруженою, але контрольованою, - зазначив Фітьо. Поширити

За його словами, ворогу не вдається досягти жодних стратегічних успіхів.

Протягом доби росіяни випустили 18 дронів-камікадзе. Зокрема на Куп'янському напрямку здійснили 602 обстріли й 10 авіаударів.