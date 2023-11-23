Олег Сенцов показав запеклий бій за Авдіївку — відео

Відомий український режисер, колишній бранець Кремля, а тепер боєць ЗСУ Олег Сенцов зняв на відео окопні бої поблизу Авдіївки, на яких видно, як наші військові роблять все можливе, щоб зупинити просування армії РФ.

Як відбуваються бої за Авдіївку

На відео, яке триває понад пів години, зафіксований бій наших захисників, які знаходяться в окопах, зі солдатами РФ, які намагаються штурмувати позицію.

За словами бійців ЗСУ, російські загарбники наступають з усіх боків і перебувають уже зовсім поруч − зокрема, з одного боку лише у 15 м.

В окопи кидають гранати, а також стрілять з танків.

Під час цього бою троє з тринадцяти наших солдатів, зокрема й сам Олег Сенцов, були поранені.

Тут поранений. Треба місце, щоб я його оглянула. У нього ноги в крові… Танчик, лягай, лягай! Ми в оточенні, по нас ї**шать танками, − вигукує жінка-військова, водночас намагаючись допомогти пораненому. Поширити

Після цього Сенцов повідомляє по рації побратимам: "Повз нас проїхали 4 танки, вони стріляли, але поїхали далі на желєзку. Як прийняв?".

Згодом наші військові ухвалюють рішення відходити з посадки до бронетехніки.

Один з поранених закликає своїх побратимів залишити його.

Ні, мужики, ви без мене підете, я залишаюсь, бо це несерйозно. Я не вийду, Макс, - заявляє він.

Однак Сенцов зазначає, що без нього ніхто не піде.

Ми тебе понесемо… Ми тебе винесемо… Кулемет кидаємо, автомат я цей заберу… ти тягнеш Алькаїду (пораненого − ред.) двома руками. Тримай, як би він не кричав. Тягнеш його за руки, не кидаєш, - викрикує режисер. Поширити

Усім нашим захисникам, разом з важким пораненим, вдалося не лише живими вибратися з окопів, а також виїхати з поля бою.

Що ще відомо про ситуацію на фронті 22-23 листопад

Протягом минулої доби бійцям ЗСУ вдалося відбити відбили 30 атак на Авдіївському напрямку та 12 атак на Куп’янському напрямку.

За словами українських воїнів, провальними були наступальні дії армії РФ східніше Новобахмутівки, північніше Ласточкиного, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 30 атак.

Також вказано, що нашим бійцям вдалося уразити 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, засіб протиповітряної оборони, 4 артилерійських засоби та склад боєприпасів противника.