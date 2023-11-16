Швейцарія відреагувала на інформацію про постачання її патронів для ЗСУ

Як повідомляє Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії, він уже розпочав розслідування після повідомлення журналістів про нібито постачання патронів швейцарського виробництва в Україну.

У Швейцарії стартувало розслідування після повідомлення ЗМІ про постачання її патронів в Україну

16 листопада швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung оприлюднила статтю, в якій мовилося про те, що польська компанія UMO SP реекспортувала в Україну боєприпаси, вироблені компанією SwissP Defence.

Також журналісти звертають увагу на дані видання DefenseOne, яке декілька тижнів тому заявляло про два випадки ввезення в Україну 145 тисяч снайперських набоїв і 500 тисяч патронів для штурмових гвинтівок.

Як зазначає редакція газети NZZ, якщо такий експорт дійсно відбувся, то він порушив політику Швейцарії, яка забороняє реекспорт військового обладнання й товарів у країни, де тривають війни чи локальні конфлікти.

Що також важливо розуміти, така приватні компанії, як UMO SP, не зобов'язані підписувати дозвіл на реекспорт.

Як ці дані коментує влада Швейцарії

Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії, що займається дозволами на реекспорт, уже офіційно підтвердив журналістам, що розпочав розслідування з цього питання, однак поки не збирається розкривати жодних деталей.

Представники польської компанії UMO SP продовжують стверджувати, що всі їхні міжнародні контракти "виконуються з обережністю, відповідно до процедур сертифікації та правил відповідності".

Ми не виявили жодної тривожної інформації або порушень процедур у випадку, описаному у ЗМІ. Всі угоди підлягають ретельному контролю з боку уряду країни-експортера і наглядових установ при польському уряді, - стверджують там. Поширити

Що важливо розуміти, станом на сьогодні нейтралітет Швейцарії забороняє поставляти зброю безпосередньо в зони бойових дій.