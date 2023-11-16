Швейцария отреагировала на информацию о поставках ее патронов для ВСУ

Как сообщает Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии, он уже начал расследование после сообщения журналистов о якобы поставках патронов швейцарского производства в Украину.

В Швейцарии стартовало расследование после сообщения СМИ о поставках ее патронов в Украину

16 ноября швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung обнародовала статью, в которой речь шла о том, что польская компания UMO SP реэкспортировала в Украину боеприпасы, произведенные компанией SwissP Defence.

Также журналисты обращают внимание на данные издания DefenseOne, которое несколько недель назад заявляло о двух случаях ввоза в Украину 145 тысяч снайперских патронов и 500 тысяч патронов для штурмовых винтовок.

Как отмечает редакция газеты NZZ, если такой экспорт действительно состоялся, то он нарушил политику Швейцарии, запрещающую реэкспорт военного оборудования и товаров в страны, где продолжаются войны или локальные конфликты.

Что также важно понимать, такие частные компании, как UMO SP, не обязаны подписывать разрешение на реэкспорт.

Как эти данные комментируют власти Швейцарии

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии, занимающийся разрешениями на реэкспорт, уже официально подтвердил журналистам, что начал расследование по этому вопросу, однако пока не собирается раскрывать деталей.

Представители польской компании UMO SP продолжают утверждать, что все их международные контракты "выполняются с осторожностью в соответствии с процедурами сертификации и правилами соответствия".

Мы не нашли никакой тревожной информации или нарушений процедур в случае, описанном в СМИ. Все соглашения подлежат тщательному контролю со стороны правительства страны-экспортера и надзорных учреждений при польском правительстве, - утверждают там. Поделиться

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день нейтралитет Швейцарии запрещает поставлять оружие непосредственно в зоны боевых действий.