Олег Сенцов показал ожесточенный бой за Авдеевку — видео

Известный украинский режиссер, бывший пленник Кремля, а теперь боец ВСУ Олег Сенцов снял на видео окопные бои вблизи Авдеевки, на которых видно, как наши военные делают все возможное, чтобы остановить продвижение армии РФ.

Как проходят бои за Авдеевку

На видео, которое длится более получаса, зафиксирован окопный бой наших воиновс с солдатами РФ, пытающимися штурмовать позицию.

По словам бойцов ВСУ, российские захватчики наступают со всех сторон и находятся уже совсем рядом – в частности, с одной стороны только в 15 м.

В окопы бросают гранаты, а также стреляют из танков.

В ходе этого боя трое из тринадцати наших солдат, в том числе и сам Олег Сенцов, были ранены.

Здесь раненный. Нужно место, чтобы я осмотрела его. У него ноги в крови… Танчик, ложись, ложись! Мы в окружении, по нам еб*шат танками, – кричит женщина-военная, в то же время пытаясь помочь раненому. Поделиться

После этого Сенцов сообщает по рации побратимам: "Мимо нас проехали 4 танка, они стреляли, но поехали дальше на железку. Как принял?".

Впоследствии наши военные принимают решение отходить с посадки к бронетехнике.

Один из раненых призывает своих побратимов покинуть его.

Нет, мужики, вы без меня уйдете, я остаюсь, потому что это несерьезно. Я не выйду, Макс, – заявляет он. Поделиться

Однако Сенцов заявляет, что без него никто не уйдет.

Мы тебя понесем… Мы тебя вынесем… Пулемет бросаем, автомат я этот заберу… ты тянешь Алькаиду (раненого – ред.) двумя руками. Держи, как бы он ни кричал. Тащишь его за руки, не бросаешь, – выкрикивает режиссер. Поделиться

Всем нашим защитникам, вместе с тяжелым раненым, удалось не только выбраться из окопов, а также выехать с поля боя.

Что еще известно о ситуации на фронте 22-23 ноября

За прошедшие сутки бойцам ВСУ удалось отразить 30 атак на Авдеевском направлении и 12 атак на Купянском направлении.

По словам украинских воинов, провальными были наступательные действия армии РФ восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области.

Также указано, что нашим бойцам удалось поразить 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство противовоздушной обороны, 4 артиллерийских средства и состав боеприпасов противника.