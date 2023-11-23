ВСУ за сутки уничтожили более тысячи солдат РФ и 20 танков — сводка Генштаба

РФ продолжает нести потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки ВСУ уничтожили 20 танков, 36 ББМ и 33 артсистемы.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1130 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков – 5466 (+20) ед;

боевых бронированных машин – 10224 (+36) ед;

артиллерийских систем – 7802 (+33) ед.;

РСЗО – 902 (+3) ед.;

средства ПВО – 591 (+2) ед.;

самолетов – 323 ед.;

вертолетов - 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5799 (+15) ед.;

крылатые ракеты – 1564 ед.;

корабли/катера - 22 ед;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 10198 (+39) ед;

специальная техника – 1107 (+2) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отбито 12 атак.

На лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении кафиры наступательных (штурмовых) действий не вели. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, севернее Ласточкиного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 30 атак.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 18 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

В Запорожском направлении противник 4 раза безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, средство противовоздушной обороны, 4 артиллерийских средства и состав боеприпасов противника.