Авиация ВСУ нанесла 9 ударов по пункту управления, ЗРК и районам сосредоточения армии РФ — сводка Генштаба

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 06.00 22 ноября 2023 года по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В ночь на 21 ноября российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив БПЛА типа Shahed-136/131. Противовоздушной обороной уничтожены 9 из 10 ударных БпЛА.

В ночь на 22 ноября противник вновь нанес очередной авиационный удар по нашей стране, применив 14 БпЛА типа Shahed-136/131. Все вражеские дроны уничтожены.

Также захватчики атаковали ракетами Х-31П припортовую инфраструктуру города Одессы и Белгород-Днестровский район Одесской области, а ракетой Х-22 – Запорожье. Крылатая ракета Х-22 не достигла своей цели, упала в Запорожской области на открытой местности, взрывной волной повреждены частные дома граждан.

За прошедшие сутки произошло 48 боевых столкновений.

Всего враг нанес 5 ракетных и 61 авиационный удар, совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары пришлись по таким населенным пунктам как: Леоновка, Поповка Черниговской области; Середина-Буда Сумской области; Синковка, Петропавловка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Спорное, Андреевка, Клещиевка Донецкой области; Малая Токмачка, Урожайное Запорожской области; Змиевка, Новоберислав, Казачье Херсонской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 150 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отбиты 3 атаки.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия у Северского Донецкой области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 5 атак противника вблизи Клищиевки и восточнее Южного Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Северного и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 13 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь наши воины отразили 18 атак.

На Шахтерском направлении оккупанты вели штурмовые действия неподалеку от Старомайорского Донецкой области, успеха не имели.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Работиного и Каменского Запорожской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

За сутки авиация Сил обороны нанесла удар по пункту управления, 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 склада боеприпасов противника.

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Потери армии РФ на войне в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.11.23 ориентировочно составили: