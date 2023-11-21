ВСУ уничтожили за сутки 610 российских оккупантов — сводка Генштаба

Силы обороны Украины за 20 ноября подбили 6 боевых бронированных машин и 4 артиллерийские системы российской армии. Подразделения ракетных войск ВСУ поразили склад боеприпасов противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 06.00 21 ноября 2023 года по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 70 боевых столкновений.

Враг нанес 5 ракетных, 10 авиационных ударов, совершил 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары пришлись по таким населенным пунктам: Костобобров Черниговской области; Середина-Буда Сумской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 110 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны отражено 10 атак.

На Лиманском направлении оккупанты наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Бахмутском направлении наши защитники отбили 20 атак противника в районах Клещиевки, Андреевки и восточнее Южного Донецкой области. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 10 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где силами обороны отбиты 12 атак.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Старомайорского Донецкой области, где наши защитники отразили 2 атаки.

На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия вблизи Работиного и северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневое поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили склад боеприпасов противника.

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Потери армии РФ на войне в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.11.23 ориентировочно составили: