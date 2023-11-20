ВСУ уничтожили сотни солдат РФ и несколько танков – сводка Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили сотни солдат РФ и несколько танков – сводка Генштаба

Генштаб ВСУ
Танк
Читати українською

РФ продолжает нести потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки ВСУ уничтожили 640 захватчиков, 4 вражеских танка и 4 артиллерийские системы.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 640 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков − 5 439 (+4) ед,

  • боевых бронированных машин − 10 168 (+2) ед,

  • артиллерийских систем − 7 748 (+4) ед,

  • РСЗО − 899 (+1) ед,

  • средств ПВО − 588 (+0) ед,

  • самолетов − 323 (+0) ед,

  • вертолетов − 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 764 (+9) ед,

  • крылатых ракет − 1 563 (+0) ед,

  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 127 (+7) ед,

  • специальной техники – 1 097 (+1) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отражено 7 атак.

На лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отражены 11 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Северного и Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отражено 12 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области, где украинские воины отразили 16 атак.

На Шахтерском направлении захватчики вели штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области, успеха не имели.

В Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько российских танков ВСУ уничтожили в течение недели – данные Минобороны
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили 3 склада боеприпасов армии РФ — сводка Генштаба
Генштаб ВСУ
Танк ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
За 2 недели. ВСУ устроили прицельную "бавовну" на 20 объектах армии РФ
"Бавовна" в Донецке

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.