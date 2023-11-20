ВСУ уничтожили сотни солдат РФ и несколько танков – сводка Генштаба

РФ продолжает нести потери в войне против Украины. Только за минувшие сутки ВСУ уничтожили 640 захватчиков, 4 вражеских танка и 4 артиллерийские системы.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 640 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков − 5 439 (+4) ед,

боевых бронированных машин − 10 168 (+2) ед,

артиллерийских систем − 7 748 (+4) ед,

РСЗО − 899 (+1) ед,

средств ПВО − 588 (+0) ед,

самолетов − 323 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 764 (+9) ед,

крылатых ракет − 1 563 (+0) ед,

кораблей/катеров − 22 (+0) ед,

подлодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 10 127 (+7) ед,

специальной техники – 1 097 (+1) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В зоне ответственности ОВСУ "Север" на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области РФ.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где Силами обороны отражено 7 атак.

На лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отражены 11 атак. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток оцепить Авдеевку. Наши воины держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки, Северного и Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны отражено 12 атак.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области, где украинские воины отразили 16 атак.

На Шахтерском направлении захватчики вели штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области, успеха не имели.

В Запорожском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении , наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны в дальнейшем удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.