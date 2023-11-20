ЗСУ знищили сотні солдатів РФ та кілька танків — зведення Генштабу

РФ продовжує зазнавати втрат у війні проти України. Лише за минулу добу ЗСУ знищили 640 загарбників, 4 ворожі танки та 4 артилерійські системи.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 640 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків − 5 439 (+4) од,

бойових броньованих машин − 10 168 (+2) од,

артилерійських систем − 7 748 (+4) од,

РСЗВ − 899 (+1) од,

засобів ППО − 588 (+0) од,

літаків − 323 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 5 764 (+9) од,

крилатих ракет − 1 563 (+0) од,

кораблів/катерів − 22 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 10 127 (+7) од,

спеціальної техніки − 1 097 (+1) од.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області РФ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 11 атак. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 12 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки, Мар’їнки та Побєди Донецької області, де українські воїни відбили 16 атак.

На Шахтарському напрямку загарбники вели штурмові дії біля Старомайорського Донецької області, успіху не мали.

На Запорізькому напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника.