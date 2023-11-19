За 2 тижні. ЗСУ влаштували влучну "бавовну" на 20 об'єктах армії РФ

"Бавовну" за цей період часу Сили оборони України влаштували окупаційним військам Росії у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.

“Бавовна” квітне на складах і базах російських окупантів

Захисники України за останні два тижні вразили щонайменше 20 важливих об'єктів армії РФ на тимчасово захоплених територіях нашої держави. Зокрема, було знищено 16 баз чи штабів ворога та 6 їхніх складів із озброєнням.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Збройні сили України. Війна з окупантами" 19 листопада.

"Бавовну" окупаційним військам Росії влаштовували у Донецькій, Луганській, Херсонській областях та на Запоріжжі.

Телеграм-канал опублікував карту 20 точних ударів воїнів Сил оборони України по ворогові:

Мелітополь, Запорізька область – 2 влучення в базування та штаб;

Донецьк – потрапляння до базування;

Скадовський район – мінус штаб та потрапляння до базування;

Кальміуський район, Донеччина – мінус штаб;

Василівський район, Запоріжжя – потрапляння до базування;

Кремінна, Луганщина – потрапляння до базування;

Токмак, Запоріжжя - 3 влучення в базування, мінус 2 БК;

Горлівка, Донеччина – потрапляння до базування;

Херсонський район – мінус штаб та 2 БК;

Генічний район – мінус БК та базування;

Каховський район, Херсонщина – потрапляння до базування;

Бахмутський район, Донеччина – потрапляння до базування;

Бердянський район, Донеччина – потрапляння до базування.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу 18 листопада знищили 1 190 російських загарбників, а з техніки знищено: