За 2 недели. ВСУ устроили прицельную "бавовну" на 20 объектах армии РФ

"Бавовну" за этот период времени Силы обороны Украины устроили оккупационным войскам России в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

"Бавовна" процветает на складах и базах российских оккупантов

Защитники Украины за последние две недели поразили, по меньшей мере, 20 важных объектов армии РФ на временно захваченных территориях нашего государства. В частности было уничтожено 16 баз или штабов врага и 6 их складов с вооружением.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами" 19 ноября.

"Бавовну" оккупационным войскам России устраивали в Донецкой, Луганской, Херсонской областях и в Запорожье.

Телеграм-канал опубликовал карту 20 точных ударов воинов Сил обороны Украины по врагу:

Мелитополь, Запорожская область – 2 попадания в базирование и штаб;

Донецк – попадание в базирование;

Скадовский район – минус штаб и попадание в базирование;

Кальмиусский район, Донбасса – минус штаб;

Васильевский район, Запорожье – попадание в базирование;

Кременная, Луганщина – попадание в базирование;

Токмак, Запорожье – 3 попадания в базирование, минус 2 БК;

Горловка, Донбасса – попадание в базирование;

Херсонский район – минус штаб и 2 БК;

Генический район – минус БК и базирование;

Каховский район, Херсонщина – попадание в базирование;

Бахмутский район, Донбасс – попадание в базирование;

Бердянский район, Донбасс – попадание в базирование.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки 18 ноября уничтожили 1190 российских захватчиков, а по технике уничтожено: