За 2 недели. ВСУ устроили прицельную "бавовну" на 20 объектах армии РФ

"Бавовну" за этот период времени Силы обороны Украины устроили оккупационным войскам России в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.
"Бавовна" процветает на складах и базах российских оккупантов
Защитники Украины за последние две недели поразили, по меньшей мере, 20 важных объектов армии РФ на временно захваченных территориях нашего государства. В частности было уничтожено 16 баз или штабов врага и 6 их складов с вооружением.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами" 19 ноября.
"Бавовну" оккупационным войскам России устраивали в Донецкой, Луганской, Херсонской областях и в Запорожье.
Телеграм-канал опубликовал карту 20 точных ударов воинов Сил обороны Украины по врагу:
Мелитополь, Запорожская область – 2 попадания в базирование и штаб;
Донецк – попадание в базирование;
Скадовский район – минус штаб и попадание в базирование;
Кальмиусский район, Донбасса – минус штаб;
Васильевский район, Запорожье – попадание в базирование;
Кременная, Луганщина – попадание в базирование;
Токмак, Запорожье – 3 попадания в базирование, минус 2 БК;
Горловка, Донбасса – попадание в базирование;
Херсонский район – минус штаб и 2 БК;
Генический район – минус БК и базирование;
Каховский район, Херсонщина – попадание в базирование;
Бахмутский район, Донбасс – попадание в базирование;
Бердянский район, Донбасс – попадание в базирование.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки 18 ноября уничтожили 1190 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков ‒ 5435 (+13) ед,
боевых бронированных машин ‒ 10166 (+25) ед,
артиллерийских систем – 7744 (+18) ед,
РСЗО – 898 (+2) ед,
средств ПВО ‒ 588 (+2) ед,
самолетов – 323 (+0) ед,
вертолетов – 324 (+0) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня – 5755 (+29) ед,
крылатых ракет ‒ 1563 (+0) ед,
кораблей /катеров ‒ 22 (+0) ед,
подводных лодок – 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 10120 (+29) ед,
специальной техники – 1096 (+6) ед.
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