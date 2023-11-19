За 2 недели. ВСУ устроили прицельную "бавовну" на 20 объектах армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

За 2 недели. ВСУ устроили прицельную "бавовну" на 20 объектах армии РФ

"Бавовна" в Донецке
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Источник:  Telegram

"Бавовну" за этот период времени Силы обороны Украины устроили оккупационным войскам России в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

"Бавовна" процветает на складах и базах российских оккупантов

Защитники Украины за последние две недели поразили, по меньшей мере, 20 важных объектов армии РФ на временно захваченных территориях нашего государства. В частности было уничтожено 16 баз или штабов врага и 6 их складов с вооружением.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Вооруженные силы Украины. Война с оккупантами" 19 ноября.

"Бавовну" оккупационным войскам России устраивали в Донецкой, Луганской, Херсонской областях и в Запорожье.

Телеграм-канал опубликовал карту 20 точных ударов воинов Сил обороны Украины по врагу:

  • Мелитополь, Запорожская область – 2 попадания в базирование и штаб;

  • Донецк – попадание в базирование;

  • Скадовский район – минус штаб и попадание в базирование;

  • Кальмиусский район, Донбасса – минус штаб;

  • Васильевский район, Запорожье – попадание в базирование;

  • Кременная, Луганщина – попадание в базирование;

  • Токмак, Запорожье – 3 попадания в базирование, минус 2 БК;

  • Горловка, Донбасса – попадание в базирование;

  • Херсонский район – минус штаб и 2 БК;

  • Генический район – минус БК и базирование;

  • Каховский район, Херсонщина – попадание в базирование;

  • Бахмутский район, Донбасс – попадание в базирование;

  • Бердянский район, Донбасс – попадание в базирование.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки 18 ноября уничтожили 1190 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков ‒ 5435 (+13) ед,

  • боевых бронированных машин ‒ 10166 (+25) ед,

  • артиллерийских систем – 7744 (+18) ед,

  • РСЗО – 898 (+2) ед,

  • средств ПВО ‒ 588 (+2) ед,

  • самолетов – 323 (+0) ед,

  • вертолетов – 324 (+0) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 5755 (+29) ед,

  • крылатых ракет ‒ 1563 (+0) ед,

  • кораблей /катеров ‒ 22 (+0) ед,

  • подводных лодок – 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 10120 (+29) ед,

  • специальной техники – 1096 (+6) ед.

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