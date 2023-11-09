"Бавовна" в Курской области. Дрон сбросил кассетные боеприпасы — россияне вспомнили о "красных линиях"

На маслозавод в Судже на Курщине якобы были сброшены три кассетных боеприпаса с дрона. Россияне – в истерике по этому поводу.

Новая "бавовна" на Курщине

В Курской области РФ снова пожаловались на атаку беспилотника: дрон с кассетными боеприпасами якобы атаковал маслокомбинат в городе Суджа. Инцидент спровоцировал очередную истерику у россиян, которые в соцсети упомянули об угрозах Кремля по "красным линиям".

Как заявил местный губернатор Роман Старовойт, на завод якобы "были сброшены три кассетных боеприпаса". Он также опубликовал фотографии обломков.

Два боеприпаса якобы разорвались и повредили "производственные бочки и подземное хранилище продукции". Третий якобы не разорвался, для его обезвреживания вызвали саперов.

Никто не пострадал, место происшествия оцеплено, пишут росСМИ.

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Между тем, в сети россияне жалуются, что на Западе ранее анонсировали применение кассетного вооружения только на фронте в Украине, и требуют от Кремля сдерживать обещания, в частности, относительно "красных линий".

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Другие пишут, что на самом деле атака была совершена самодельными боеприпасами.

СБУ атаковала военный лагерь у аэродрома "Халино"

Служба безопасности ночью 18 октября атаковала полевой лагерь россиян у села Постоялые дворы. Там, неподалеку от военного аэродрома "Халино", размещались до 3 тысяч российских военных и около 80 единиц военной техники.

В СБУ подчеркивают, что точное количество вражеских потерь уточняется. Но поражения были мощными, поскольку зафиксировано не менее 18 попаданий дронов по лагерю.