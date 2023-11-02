Россияне заявили о новой попытке атаки по Курской АЭС
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Россияне заявили о новой попытке атаки по Курской АЭС

Курская АЭС
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Источник:  online.ua

В России заявляют о якобы новой попытке украинских военных атаковать АЭС в Курской области.

Что известно о заявлениях россиян о якобы попытках Украины атаковать Курскую АЭС.

По информации российских Telegram-каналов, на станции якобы пытались устроить взрыв с помощью БпЛА.

Сегодня (2 ноября) около полудня на территории Курской атомной электростанции в городе Курчатове обнаружили упавший БПЛА самолетного типа. Он нес на себе взрывчатку, которую именно – позже установят эксперты, – говорится в сообщении.

Отмечается, что взрывное устройство не сдетонировало.

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Что известно о страхах россиян перед хлопком на оккупированных территориях

По информации пресс-секретаря командования Воздушных сил Юрия Игната, российские военные преступники пытаются спрятать собственную военную технику подальше от линии фронта после появления на вооружении украинских военных американских высокоточных ракет ATACMS.

Если появляются средства поражения с соответствующим радиусом действия и техническими характеристиками, то противник должен как-то реагировать – это очевидно, – подчеркнул Игнат.

По его словам, оккупанты пытаются спасти технику и вооружение, поэтому выводят ее из зоны потенциального поражения.

Это касается также крылатых ракет, которые мы получили. Мы видели в Крыму последствия, так произошло и с российским флотом, отошедшим на базы Новороссийска и так далее. Поэтому если в Украине появляются средства, которые могут получить противника, то противник будет на это реагировать, - подчеркивает представитель ПС ВСУ.

При этом он указал, что подобную реакцию следует ожидать от россиян, когда Украина получит F-16.

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