Россияне заявили о новой попытке атаки по Курской АЭС

В России заявляют о якобы новой попытке украинских военных атаковать АЭС в Курской области.
Что известно о заявлениях россиян о якобы попытках Украины атаковать Курскую АЭС.
По информации российских Telegram-каналов, на станции якобы пытались устроить взрыв с помощью БпЛА.
Отмечается, что взрывное устройство не сдетонировало.
Что известно о страхах россиян перед хлопком на оккупированных территориях
По информации пресс-секретаря командования Воздушных сил Юрия Игната, российские военные преступники пытаются спрятать собственную военную технику подальше от линии фронта после появления на вооружении украинских военных американских высокоточных ракет ATACMS.
По его словам, оккупанты пытаются спасти технику и вооружение, поэтому выводят ее из зоны потенциального поражения.
При этом он указал, что подобную реакцию следует ожидать от россиян, когда Украина получит F-16.
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