Россияне заявили о новой попытке атаки по Курской АЭС

Это касается также крылатых ракет, которые мы получили. Мы видели в Крыму последствия, так произошло и с российским флотом, отошедшим на базы Новороссийска и так далее. Поэтому если в Украине появляются средства, которые могут получить противника, то противник будет на это реагировать, - подчеркивает представитель ПС ВСУ.