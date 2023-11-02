Росіяни заявили про нову спробу атаки по Курській АЕС

У Росії заявляють про, нібито, нову спробу українських військових атакувати АЕС у Курській області.
Що відомо про заяви росіян про нібито спроби України атакувати Курську АЕС
За інформацією російських Telegram-каналів, на станції, нібито, намагались влаштувати вибух за допомогою БпЛА.
Зазначається, що вибуховий пристрій не здетонував.
Що відомо про страхи росіян перед бавовною на окупованих територіях
За інформацією речника командування Повітряних сил Юрія Ігната, російські військові злочинці намагаються сховати власну військову техніку подалі від лінії фронту після появи на озброєнні українських військових американських високоточних ракет ATACMS.
За його словами, окупанти намагаються врятувати техніку та озброєння, тому виводять її із зони потенційного ураження.
При цьому він вказав, що подібну реакцію варто очікувати від росіян, коли Україна отримає F-16.
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