Росіяни заявили про нову спробу атаки по Курській АЕС
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни заявили про нову спробу атаки по Курській АЕС

Курська АЕС
Джерело:  online.ua

У Росії заявляють про, нібито, нову спробу українських військових атакувати АЕС у Курській області. 

Що відомо про заяви росіян про нібито спроби України атакувати Курську АЕС

За інформацією російських Telegram-каналів, на станції, нібито, намагались влаштувати вибух за допомогою БпЛА.

Сьогодні (2 листопада) близько полудня на території Курської атомної електростанції в місті Курчатові виявилиБПЛА літакового типу, який впав. Він ніс на собі вибухівку, яку саме - пізніше встановлять експерти, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вибуховий пристрій не здетонував.

Ніяких руйнувань немає. Дрон виявив співробітник служби безпеки під час патрулювання території

Що відомо про страхи росіян перед бавовною на окупованих територіях

За інформацією речника командування Повітряних сил Юрія Ігната, російські військові злочинці намагаються сховати власну військову техніку подалі від лінії фронту після появи на озброєнні українських військових американських високоточних ракет ATACMS.

Якщо з'являються засоби ураження з відповідним радіусом дії і технічними характеристиками, то противник повинен якось реагувати - це очевидно, - підкреслив Ігнат.

За його словами, окупанти намагаються врятувати техніку та озброєння, тому виводять її із зони потенційного ураження.

Це стосується також тих крилатих ракет, які ми отримали. Ми бачили в Криму наслідки, так сталося і з російським флотом, який відійшов на бази Новоросійська і так далі. Тому якщо в Україні з'являються засоби, які можуть дістати противника, то противник буде на це реагувати, - підкреслює речник ПС ЗСУ.

При цьому він вказав, що подібну реакцію варто очікувати від росіян, коли Україна отримає F-16.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Уночі РФ вдарила неподалік Хмельницької АЕС. Міненерго назвало наслідки
Міністерство енергетики України
ХАЕС
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія дронами намагалась поцілити у Хмельницьку АЕС — The Times
Хмельницька АЕС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Захарова виступила з істеричними звинуваченнями у бік України щодо спроби підриву Курської АЕС
Курська АЕС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм