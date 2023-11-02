Росіяни заявили про нову спробу атаки по Курській АЕС

Це стосується також тих крилатих ракет, які ми отримали. Ми бачили в Криму наслідки, так сталося і з російським флотом, який відійшов на бази Новоросійська і так далі. Тому якщо в Україні з'являються засоби, які можуть дістати противника, то противник буде на це реагувати, - підкреслює речник ПС ЗСУ.