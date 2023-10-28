Захарова виступила з істеричними звинуваченнями у бік України щодо спроби підриву Курської АЕС

Кремль цинічно звинувачує Україну у спробі підриву Курської АЕС

За словами кремлівської речниці, Україна, нібито, вдалась до атаки по Курській АЕС за допомогою трьох дронів із вибухівкою.

При цьому Захарова цинічно зазначила, що, начебто, це акт тероризму був санкціонований країнами Заходу.

Один з БПЛА, начинений вибухівкою, врізався в склад ядерних відходів, пошкодивши його стіни. Два інших впали на комплекс адміністративних будівель станції. За попередніми даними, в безпілотних літальних апаратах, які використовували для атаки на АЕС, застосовувалися компоненти, поставлені західними країнами. Особливу тривогу викликає той факт, що цей злочин не міг бути скоєний без дозволу, а можливо і за прямою вказівкою його західних кураторів, - брехливо заявляє Захарова. Поширити

Вона почала бідкатись, що ця, нібито, атака України могла б призвести до ядерної катастрофи в Росії.

Що казали російські ЗМІ

РосЗМІ заявляли, що поблизу Курської АЕС були зафіксовані три невідомі БПЛА 26 жовтня.

Повідомлялося, що один з дронів "вибухнув поруч" зі складом ядерних відходів.

Тоді про перехоплення дронів також повідомляло Міноборони РФ, звинувативши Україну в спробі атаки.

Цікаво, що сама Росія, розповідаючи про небезпеку ядерної катастрофи, в ніч на 25 жовтня вдарила поруч з територією Хмельницької АЕС. Як зазначали очевидці, об'єкт "колихнуло": через обстріл трясло як територію станції і АЕС, так і будинки українців.