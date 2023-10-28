Захарова выступила с истерическими обвинениями в сторону Украины по поводу попытки подрыва Курской АЭС

Кремль цинично обвиняет Украину в попытке подрыва Курской АЭС

По словам кремлевского представительства, Украина, якобы, вечером, 26 октября, осуществила попытку атаки на Курскую АЭС с помощью трех дронов со взрывчаткой.

При этом Захарова цинично отметила, что якобы это акт терроризма был санкционирован странами Запада.

Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в состав ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных построек станции. По предварительным данным, в беспилотных летательных аппаратах, которые использовались для атаки на АЭС, применялись компоненты, поставленные западными странами. Особую тревогу вызывает тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно и по прямому указанию его западных кураторов, - лживо заявляет Захарова. Поделиться

Она начала сетовать, что эта, якобы, атака Украины могла бы привести к ядерной катастрофе в России.

Что говорили российские СМИ

РосСМИ заявляли, что вблизи Курской АЭС были зафиксированы три неизвестных БПЛА 26 октября.

Сообщалось, что один из дронов "взорвался рядом" с составом ядерных отходов.

Тогда о перехвате дронов также сообщало Минобороны РФ, обвинив Украину в попытке атаки.

Интересно, что Россия, рассказывая об опасности ядерной катастрофы, в ночь на 25 октября ударила рядом с территорией Хмельницкой АЭС. Как отмечали очевидцы, объект "потрясло": из-за обстрелов трясло как территорию станции и АЭС, так и дома украинцев.