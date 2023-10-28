Захарова выступила с истерическими обвинениями в сторону Украины по поводу попытки подрыва Курской АЭС

Представитель МИД РФ Мария Захарова цинично обвиняет Украину в попытке подрыва Курской АЭС и делится лживыми подробностями.
Кремль цинично обвиняет Украину в попытке подрыва Курской АЭС
По словам кремлевского представительства, Украина, якобы, вечером, 26 октября, осуществила попытку атаки на Курскую АЭС с помощью трех дронов со взрывчаткой.
При этом Захарова цинично отметила, что якобы это акт терроризма был санкционирован странами Запада.
Она начала сетовать, что эта, якобы, атака Украины могла бы привести к ядерной катастрофе в России.
Что говорили российские СМИ
РосСМИ заявляли, что вблизи Курской АЭС были зафиксированы три неизвестных БПЛА 26 октября.
Сообщалось, что один из дронов "взорвался рядом" с составом ядерных отходов.
Тогда о перехвате дронов также сообщало Минобороны РФ, обвинив Украину в попытке атаки.
Интересно, что Россия, рассказывая об опасности ядерной катастрофы, в ночь на 25 октября ударила рядом с территорией Хмельницкой АЭС. Как отмечали очевидцы, объект "потрясло": из-за обстрелов трясло как территорию станции и АЭС, так и дома украинцев.
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