"Бавовна" у Курській області. Дрон скинув касетні боєприпаси — росіяни згадали про "червоні лінії"

На олійний завод у Суджі на Курщині нібито було скинуто три касетні боєприпаси з дрона. Росіяни – в істериці з цього приводу.

Нова “бавовна” на Курщині

У Курській області РФ знову поскаржилися на атаку безпілотника: дрон із касетними боєприпасами нібито атакував олійний комбінат у місті Суджа. Інцидент спровокував чергову істерику у росіян, які у соцмережі згадали про погрози Кремля щодо "червоних ліній".

Як заявив місцевий губернатор Роман Старовойт, на завод нібито "було скинуто три касетні боєприпаси". Він також опублікував світлини уламків.

Два боєприпаси нібито розірвалися та пошкодили "виробничі бочки та підземне сховище продукції". Третій нібито не розірвався, для його знешкодження викликали саперів.

Ніхто не постраждав, місце події оточене, пишуть росЗМІ.

online.ua

Тим часом у мережі росіяни скаржаться, що на Заході раніше анонсували застосування касетного озброєння лише на фронті в Україні, та вимагають від Кремля стримувати обіцянки, зокрема щодо "червоних ліній".

online.ua

Інші пишуть, що насправді атака була здійснена саморобними боєприпасами.

СБУ атакувала військовий табір біля аеродрому "Халіно"

Служба безпеки вночі 18 жовтня атакувала польовий табір росіян біля села Постоялі двори. Там, неподалік від військового аеродрому "Халіно", розміщувались до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

В СБУ наголошують, що точна кількість ворожих втрат уточнюється. Але ураження були потужними, оскільки зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів по табору.