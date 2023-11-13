"Бавовна" под Москвой. Дрон повредил корпуса предприятия-производителя "Кинжалов" — видео
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Проиcшествия
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"Бавовна" под Москвой. Дрон повредил корпуса предприятия-производителя "Кинжалов" — видео

"Бавовна" под Москвой. Дрон повредил корпуса предприятия-производителя "Кинжалов" — видео
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Источник:  online.ua

В Сети появились фото и видео последствий атаки дронов на оборонное предприятие в российской Коломне в ночь на 11 ноября.

"Бавовна" под Москвой

В результате атаки беспилотника на "КБ Машиностроение" в Московской области России в ночь на 11 ноября повреждены фасады двух корпусов предприятия и выбиты окна.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Так, беспилотник упал и взорвался на территории "Конструкторского бюро машиностроения" в Коломне в полночь. В двух корпусах бюро выбило окна, также повреждения получили фасады двух зданий. По предварительной информации, пострадавших нет.

Конструкторское бюро машиностроения - один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники, который производит, в частности, ракеты "Кинжал" и "Искандер".

Предприятие основано в 1942 году и входит в состав холдинга "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех, – говорится в сообщении.

Мощные взрывы в Коломне и Котовске: что известно

Жители подмосковной Коломны в ночь на 11 ноября сообщили о взрывах в районе «Конструкторского бюро машиностроения», которое является одним из ведущих российских научно-производственных центров в области военной техники.

Так, в частности, производили ракеты "Кинжал" и "Искандер".

Также сообщалось о взрыве на пороховом заводе в Котовске под Тамбовом, после которого начался пожар. По данным местных жителей, взорвался 5 цех предприятия.

По данным российских СМИ, за полтора часа вроде бы все удалось потушить. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Кроме этого российское Минобороны заявило о перехвате двух дронов в Смоленской и Московской областях.

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