Новый "хлопок". В российском Ростове раздались взрывы, работает ПВО – видео

В Ростовской области снова раздались взрывы. Там вроде бы сработали системы противовоздушной обороны.
В Ростове снова "хлопок"
Как сообщают росСМИ, взрывы прогремели в нескольких районах города. По словам местных, взрывы были настолько громкими, что даже задрожали окна.
Как рассказал губернатор Ростовской области, установки ПВО работали в 11:25 по местному времени. По его словам, ПВО сбило воздушную цель. Последствий после взрыва нет.
Взрывы на территории РФ
В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников. В частности, 14 октября, в пляжном районе Сочи раздавались взрывы. Местами в округе выключился свет, а власти сообщили о якобы сбитии дронов.
Также недавно БПЛА якобы атаковал военную часть в Карачеве Брянской области. В тот же день взрывы еще были слышны в Белгородской области. Тогда же российские террористы заявили о работе ПВО.
Кроме этого 5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской области. В Красноярском крае произошел пожар.
По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, атаки якобы были в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах.
Старовойт сообщал, что были отключения электроснабжения.
Также 15 октября СБУ показала видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга в Белгородской области.
Конкретно к ней в том числе были подключены военные объекты РФ.
Также 29 октября беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.
Кроме того, отмечается, что в результате взрыва на территории завода вспыхнул пожар.
Представители оперативного штаба заявляют, что на территории НПЗ произошло "локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины происшествия устанавливаются".
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