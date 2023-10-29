Новый "хлопок". В российском Ростове раздались взрывы, работает ПВО – видео

В Ростовской области снова раздались взрывы. Там вроде бы сработали системы противовоздушной обороны.

В Ростове снова "хлопок"

Как сообщают росСМИ, взрывы прогремели в нескольких районах города. По словам местных, взрывы были настолько громкими, что даже задрожали окна.

Как рассказал губернатор Ростовской области, установки ПВО работали в 11:25 по местному времени. По его словам, ПВО сбило воздушную цель. Последствий после взрыва нет.

Взрывы на территории РФ

В последнее время на территории России участилось количество взрывов и пожаров. Зачастую их связывают с атаками неизвестных ударных беспилотников. В частности, 14 октября, в пляжном районе Сочи раздавались взрывы. Местами в округе выключился свет, а власти сообщили о якобы сбитии дронов.

Также недавно БПЛА якобы атаковал военную часть в Карачеве Брянской области. В тот же день взрывы еще были слышны в Белгородской области. Тогда же российские террористы заявили о работе ПВО.

Кроме этого 5 октября беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской, Белгородской области. В Красноярском крае произошел пожар.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, атаки якобы были в Суджанском, Кореневском и Глушковском районах.

Старовойт сообщал, что были отключения электроснабжения.

Также 15 октября СБУ показала видео успешной атаки на электрическую подстанцию Красная Яруга в Белгородской области.

Конкретно к ней в том числе были подключены военные объекты РФ.

Также 29 октября беспилотник атаковал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

Кроме того, отмечается, что в результате взрыва на территории завода вспыхнул пожар.

Приблизительно в 03:24 на территории нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края упал БПЛА, - говорится в сообщении. Поделиться

Представители оперативного штаба заявляют, что на территории НПЗ произошло "локальное возгорание, которое было оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. Причины происшествия устанавливаются".