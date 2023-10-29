Нова "бавовна". У російському Ростові пролунали вибухи, працює ППО — відео

У Ростовській області знову пролунали вибухи. Там нібито спрацювали системи протиповітряної оборони.
У Ростові знову “бавовна”
Як повідомляють росЗМІ, вибухи пролунали у декількох районах міста. За словами місцевих, вибухи були настільки гучними, що навіть затремтіли вікна.
Як розповів губернатор Ростовської області, установки ППО працювали о 11:25 за місцевим часом. За його словами, ППО збила повітряну ціль. Наслідків після вибуху немає.
Вибухи на території РФ
Останнім часом на території Росії почастішала кількість вибухів та пожеж. Часто їх пов'язують з атаками невідомих ударних безпілотників. Зокрема 14 жовтня, в пляжному районі Сочі лунали вибухи. Місцями в окрузі вимкнулось світло, а влада повідомила про нібито збиття дронів.
Також нещодавно БпЛА нібито атакував військову частину у Карачеві Брянської області. У той самий день вибухи ще було чутно в Бєлгородській області. Тоді ж російські терористи заявили про роботу ППО.
Окрім цього 5 жовтня безпілотники атакували об'єкти інфраструктури у Курській, Білгородської області. У Красноярському краї сталася пожежа.
За словами губернатора Курській області Романа Старовойта, атаки нібито були у Суджанському, Коренівському і Глушківському районах.
Старовойт повідомляв, що були відключення електропостачання.
Також 15 жовтня СБУ показала відео успішної атаки на електричну підстанцію Красна Яруга в Бєлгородській області.
Саме до неї в тому числі були підключені військові об‘єкти РФ.
Також 29 жовтня безпілотник атакував Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії.
Окрім того, наголошується, що в результаті вибуху на території заводу спалахнула пожежа.
Представники оперативного штабу заявляють, що на території НПЗ сталося "локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом півгодини. Причини події встановлюються".
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