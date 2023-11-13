Бавовна під Москвою. Дрон пошкодив корпуси підприємства-виробника "Кинджалів" — відео

У Мережі з'явилися фото та відео наслідків атаки дронів на оборонне підприємство у російській Коломні в ніч проти 11 листопада.
“Бавовна” під Москвою
Внаслідок атаки безпілотника на "КБ Машинобудування" у Московській області Росії в ніч на 11 листопада пошкоджено фасади двох корпусів підприємства і вибито вікна.
Про це повідомлють російські Telegram-канали.
Так, безпілотник упав і вибухнув на території "Конструкторського бюро машинобудування" в Коломні опівночі. У двох корпусах бюро вибило вікна, також пошкоджень зазнали фасади двох будівель. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Потужні вибухи у Коломні та Котовську: що відомо
Жителі підмосковної Коломни в ніч проти 11 листопада повідомили про вибухи в районі «Конструкторського бюро машинобудування», яке є одним із провідних російських науково-виробничих центрів у галузі військової техніки.
Так зокрема виробляли ракети “Кинджал” та “Іскандер”.
Також повідомлялось про вибух на пороховому заводі в Котовську під Тамбовом, після якого почалася пожежа. За даними місцевих мешканців, вибухнув 5 цех підприємства.
За даними російських ЗМІ, за півтори години нібито все вдалося загасити. Площа пожежі становила 300 метрів квадратних.
Окрім цього російське Міноборони заявило про перехоплення двох дронів на Смоленською і Московською областями.
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