Бавовна під Москвою. Дрон пошкодив корпуси підприємства-виробника "Кинджалів" — відео

У Мережі з'явилися фото та відео наслідків атаки дронів на оборонне підприємство у російській Коломні в ніч проти 11 листопада.

“Бавовна” під Москвою

Внаслідок атаки безпілотника на "КБ Машинобудування" у Московській області Росії в ніч на 11 листопада пошкоджено фасади двох корпусів підприємства і вибито вікна.

Про це повідомлють російські Telegram-канали.

Так, безпілотник упав і вибухнув на території "Конструкторського бюро машинобудування" в Коломні опівночі. У двох корпусах бюро вибило вікна, також пошкоджень зазнали фасади двох будівель. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Конструкторське бюро машинобудування" – один із провідних російських конструкторських і науково-виробничих центрів у галузі військової техніки, який виробляє, зокрема, ракети "Кинджал" та "Іскандер". Поширити

Підприємство засновано в 1942 році і входить до складу холдингу "Високоточні комплекси" Держкорпорації Ростех, – йдеться у повідомленні. Поширити

Потужні вибухи у Коломні та Котовську: що відомо

Жителі підмосковної Коломни в ніч проти 11 листопада повідомили про вибухи в районі «Конструкторського бюро машинобудування», яке є одним із провідних російських науково-виробничих центрів у галузі військової техніки.

Так зокрема виробляли ракети “Кинджал” та “Іскандер”.

Також повідомлялось про вибух на пороховому заводі в Котовську під Тамбовом, після якого почалася пожежа. За даними місцевих мешканців, вибухнув 5 цех підприємства.

За даними російських ЗМІ, за півтори години нібито все вдалося загасити. Площа пожежі становила 300 метрів квадратних.

Окрім цього російське Міноборони заявило про перехоплення двох дронів на Смоленською і Московською областями.