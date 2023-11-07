Новая "бавовна". В центре Донецка прогремели мощные взрывы — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Новая "бавовна". В центре Донецка прогремели мощные взрывы — видео

Донецк
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Источник:  online.ua

7 ноября в Донецке произошла новая "бавовна". В центре города – сильные прилеты и взрывы.

Новая "бавовна" в Донецке

Во временно оккупированном Донецке около 15 часов 7 ноября прогремели взрывы. Местные жители фиксируют "прилеты" в центре города.

Об этом сообщают донецкие Telegram-каналы.

Центр Донецка сейчас, – говорится в сообщении.

Также местные пишут о 5 пострадавших, которых якобы извлекли из-под завалов.

В городе может работать система ПВО.

Что известно о масштабном пожаре на складе из горючей армии РФ в Донецке

В оккупированном Россией Донецке произошел масштабный пожар в Будённовском районе, где вспыхнули цистерны из горючего русской армии.

По информации местных Telegram-каналов со ссылкой на обнародованные фото и видео, пожар вспыхнул на складе с топливом.

Сообщается, что огонь охватил сразу несколько цистерн.

По словам местных жителей, пожар, якобы, спровоцировало попадание в результате атаки украинских военных.

Большой пожар в Буденовском районе Донецка. Предварительно пожар начался по прилету снаряда. Официальной информации о вспыхнувшем нет, - пишут местные СМИ.

По информации ряда местных ресурсов, горит в Буденивском районе города возле железнодорожной станции Мушкетово.

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