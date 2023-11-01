Последствия масштабной "бавовны" в Донецке. Появились спутниковые снимки пожара

OSINT-аналитик Брэди Африк утверждает, что причиной пожара в Донецке стал удар украинских военных. Эту информацию пока никак не комментировали в ВСУ.
Появился спутниковый снимок "бавовны" в Донецке
Во временно оккупированном Донецке 31 октября горели цистерны с топливом. Появился первый спутниковый снимок масштабной "бавовны".
Об этом сообщает OSINT-аналитик Брэди Африк в Twitter.
Он обнародовал снимок, на котором можно увидеть последствия пожара на железной дороге в Донецке. Там до сих пор стоят горящие вчера цистерны.
При этом OSINT-аналитик утверждает, что причиной якобы стал удар украинских военных. Эту информацию пока никак не комментировали в Вооруженных силах Украины.
Что известно о масштабном пожаре на складе топлива армии РФ в Донецке
В оккупированном Россией Донецке произошел масштабный пожар в Будённовском районе, где вспыхнули цистерны топлива российской армии.
По информации местных Telegram-каналов со ссылкой на обнародованные фото и видео, пожар вспыхнул на складе с топливом.
Сообщается, что огонь охватил сразу несколько цистерн.
По словам местных жителей, пожар, якобы, спровоцировало попадание в результате атаки украинских военных.
По информации ряда местных ресурсов, горит в Буденновском районе города возле железнодорожной станции Мушкетово.
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