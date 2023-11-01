Последствия масштабной "бавовны" в Донецке. Появились спутниковые снимки пожара

OSINT-аналитик Брэди Африк утверждает, что причиной пожара в Донецке стал удар украинских военных. Эту информацию пока никак не комментировали в ВСУ.

Появился спутниковый снимок "бавовны" в Донецке

Во временно оккупированном Донецке 31 октября горели цистерны с топливом. Появился первый спутниковый снимок масштабной "бавовны".

Об этом сообщает OSINT-аналитик Брэди Африк в Twitter.

A Russian fuel train damaged by a Ukrainian strike can be seen in new satellite imagery of Donetsk. pic.twitter.com/nDbznq5pK1 — Brady Africk (@bradyafr) November 1, 2023

Он обнародовал снимок, на котором можно увидеть последствия пожара на железной дороге в Донецке. Там до сих пор стоят горящие вчера цистерны.

При этом OSINT-аналитик утверждает, что причиной якобы стал удар украинских военных. Эту информацию пока никак не комментировали в Вооруженных силах Украины.

Что известно о масштабном пожаре на складе топлива армии РФ в Донецке

В оккупированном Россией Донецке произошел масштабный пожар в Будённовском районе, где вспыхнули цистерны топлива российской армии.

По информации местных Telegram-каналов со ссылкой на обнародованные фото и видео, пожар вспыхнул на складе с топливом.

Сообщается, что огонь охватил сразу несколько цистерн.

По словам местных жителей, пожар, якобы, спровоцировало попадание в результате атаки украинских военных.

Большой пожар в Буденовском районе Донецка. Предварительно пожар начался по прилету снаряда. Официальной информации о вспыхнувшем нет, - пишут местные СМИ. Поделиться

По информации ряда местных ресурсов, горит в Буденновском районе города возле железнодорожной станции Мушкетово.