Последствия масштабной "бавовны" в Донецке. Появились спутниковые снимки пожара
Категория
Украина
Дата публикации

Последствия масштабной "бавовны" в Донецке. Появились спутниковые снимки пожара

Пожар в Донецке
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Источник:  Brady Africk

OSINT-аналитик Брэди Африк утверждает, что причиной пожара в Донецке стал удар украинских военных. Эту информацию пока никак не комментировали в ВСУ.

Появился спутниковый снимок "бавовны" в Донецке

Во временно оккупированном Донецке 31 октября горели цистерны с топливом. Появился первый спутниковый снимок масштабной "бавовны".

Об этом сообщает OSINT-аналитик Брэди Африк в Twitter.

Он обнародовал снимок, на котором можно увидеть последствия пожара на железной дороге в Донецке. Там до сих пор стоят горящие вчера цистерны.

При этом OSINT-аналитик утверждает, что причиной якобы стал удар украинских военных. Эту информацию пока никак не комментировали в Вооруженных силах Украины.

Что известно о масштабном пожаре на складе топлива армии РФ в Донецке

В оккупированном Россией Донецке произошел масштабный пожар в Будённовском районе, где вспыхнули цистерны топлива российской армии.

По информации местных Telegram-каналов со ссылкой на обнародованные фото и видео, пожар вспыхнул на складе с топливом.

Сообщается, что огонь охватил сразу несколько цистерн.

По словам местных жителей, пожар, якобы, спровоцировало попадание в результате атаки украинских военных.

Большой пожар в Буденовском районе Донецка. Предварительно пожар начался по прилету снаряда. Официальной информации о вспыхнувшем нет, - пишут местные СМИ.

По информации ряда местных ресурсов, горит в Буденновском районе города возле железнодорожной станции Мушкетово.

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