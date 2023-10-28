1500 украинских FPV-дронов Shrike передано на Донецкое направление — Федоров

От "Армии дронов" на фронт направили 1 500 украинских FPV-дронов Shrike. Ими будет усилено Донецкое направление.
"Армия дронов" отправила подарки на Донбасс
Партия из 1500 украинских дронов отправилась на фронт.
Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Дроны-камикадзе производит украинский defense-tech стартап. Один беспилотник стоит всего несколько сотен долларов, но результаты работы будут неприятно поражать оккупантов и радовать украинцев в еженедельных отчетах от ударных рот “Армии дронов”.
"Армия дронов" поразила более 200 единиц военной техники окупантов
О новых успехах украинской “Армии дронов” в поражении техники армии РФ рассказал в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Так, по его словам, за неделю поражены 223 единицы российской военной техники.
Михаил Федоров поблагодарил военных ВСУ за выдержку и максимально эффективное использование технологий и пообещал новые партии дронов от государства.
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