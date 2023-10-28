1500 украинских FPV-дронов Shrike передано на Донецкое направление — Федоров

От "Армии дронов" на фронт направили 1 500 украинских FPV-дронов Shrike. Ими будет усилено Донецкое направление.

"Армия дронов" отправила подарки на Донбасс

Партия из 1500 украинских дронов отправилась на фронт.

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Передали 1 500+ украинских FPV-дронов Shrike на Донецкое направление. Поделиться

Беспилотники закуплены за счет государственной программы “Армия дронов”. Коптеры помогут нашим воинам держать оборону и эффективно поражать позиции и технику россиян. Поделиться

Дроны-камикадзе производит украинский defense-tech стартап. Один беспилотник стоит всего несколько сотен долларов, но результаты работы будут неприятно поражать оккупантов и радовать украинцев в еженедельных отчетах от ударных рот “Армии дронов”.

Дальше – только больше украинских беспилотников на фронте. Не останавливаемся, – сказал министр. Поделиться

"Армия дронов" поразила более 200 единиц военной техники окупантов

О новых успехах украинской “Армии дронов” в поражении техники армии РФ рассказал в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Так, по его словам, за неделю поражены 223 единицы российской военной техники.

Беспилотники продолжают играть важную роль во время обороны Авдеевки и Купянска. Воины активно сжигают наступающие танки, БМП, БТРы. Минусуют пушки и минометы, которыми россияне пытаются накрывать украинские позиции, – добавил министр. Поделиться

Михаил Федоров поблагодарил военных ВСУ за выдержку и максимально эффективное использование технологий и пообещал новые партии дронов от государства.