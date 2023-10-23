Удачная неделя. "Армия дронов" уничтожила 223 единицы военной техники РФ — Федоров

Беспилотники продолжают играть важную роль во время обороны Авдеевки и Купянска. Воины ВСУ активно сжигают танки, БМП, БТР противника.
"Армия дронов" поразила более 200 единиц военной техники окупантов
О новых успехах украинской Армии дронов в поражении техники армии РФ рассказал в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Так, по его словам, за неделю поражены 223 единицы российской военной техники.
Михаил Федоров поблагодарил военных ВСУ за выдержку и максимально эффективное использование технологий и пообещал новые партии дронов от государства.
ВСУ испытывают робот Ironclad
Робот "Ironclad" помогает ВСУ на фронте, работает в экстремальных климатических условиях, а также хорошо бронирован.
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в Facebook.
Робот оборудован тепловизионной камерой. Управлять машиной можно с безопасного места.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-