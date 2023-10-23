Удачная неделя. "Армия дронов" уничтожила 223 единицы военной техники РФ — Федоров

Беспилотники продолжают играть важную роль во время обороны Авдеевки и Купянска. Воины ВСУ активно сжигают танки, БМП, БТР противника.

"Армия дронов" поразила более 200 единиц военной техники окупантов

О новых успехах украинской Армии дронов в поражении техники армии РФ рассказал в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Так, по его словам, за неделю поражены 223 единицы российской военной техники.

Беспилотники продолжают играть важную роль во время обороны Авдеевки и Купянска. Воины активно сжигают наступающие танки, БМП, БТРы. Минусуют пушки и минометы, которыми россияне пытаются накрывать украинские позиции, – добавил министр. Поделиться

Михаил Федоров поблагодарил военных ВСУ за выдержку и максимально эффективное использование технологий и пообещал новые партии дронов от государства.

ВСУ испытывают робот Ironclad

Робот "Ironclad" помогает ВСУ на фронте, работает в экстремальных климатических условиях, а также хорошо бронирован.

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в Facebook.

Это революционный продукт от украинских инженеров из Roboneers, который меняет подход к ведению войны и помогает сохранить самое ценное — жизнь наших военных. Ironclad – роботизированная платформа, помогающая Силам обороны выполнять боевые задания на фронте. Штурмовать вражеские позиции, проводить разведку и снабжать военных огневой поддержкой, – заявил министр. Поделиться

Робот оборудован тепловизионной камерой. Управлять машиной можно с безопасного места.