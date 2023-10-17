В Украине разрабатывают виртуальный помощник для правительства на основе ИИ — Федоров

Продукт является фактически продвинутым дата-аналитиком. Структурирует и анализирует множество данных, а затем превращает их в понятную информацию для министерств, госорганов и громад.

В Украине появится виртуальный помощник для правительства

Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Conversation with data - создаем инновации ИИ для образования, разминирования и других направлений вместе с Palantir. Работаем над технологией, которая поможет государству сэкономить миллионы, принимать действенные управленческие решения и станет виртуальным помощником для правительства. Поделиться

Продукт является фактически продвинутым дата-аналитиком. Структурирует и анализирует множество данных, а затем превращает их в понятную информацию для министерств, госорганов и общин. Например, через несколько секунд выясняет, сколько украинских школ разрушено и что нужно для их восстановления, какое количество заминированных территорий и сколько пойдет на разминирование и т.д.

Система дает комплексную аналитику и визуализацию – формирует текст, отчеты, приложения. Ранее дата аналитики тратили на это до нескольких дней. Это лишь маленький тизер. Сейчас система учится на новых данных, а инструментарий постоянно усовершенствуется. Подробное видение презентуем вскоре. Поделиться

Также Федоров поблагодарил Palantir за совместную работу и помощь в разных областях – от обороны до восстановления.

В Украине разработана дорожная карта по регулированию ИИ

Дорожная карта по регулированию искусственного интеллекта в Украине поможет украинским компаниям подготовиться к принятию закона-аналога AI Act Европейского Союза, а гражданам научиться защищать себя от рисков ИИ.

Благодаря разработанному подходу к регулированию искусственного интеллекта, украинский бизнес станет более конкурентоспособным и получит доступ к глобальным рынкам, а государство сможет интегрироваться в ЕС.

Об этом сообщил в Facebook Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Важный фокус – права украинцев в цифровом пространстве. Искусственный интеллект ежедневно развивается, поэтому наша цель – создать безопасную среду, в которой ИИ будет помогать обществу, а не создавать дополнительные угрозы.