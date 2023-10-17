В Украине разрабатывают виртуальный помощник для правительства на основе ИИ — Федоров

Продукт является фактически продвинутым дата-аналитиком. Структурирует и анализирует множество данных, а затем превращает их в понятную информацию для министерств, госорганов и громад.
В Украине появится виртуальный помощник для правительства
Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Продукт является фактически продвинутым дата-аналитиком. Структурирует и анализирует множество данных, а затем превращает их в понятную информацию для министерств, госорганов и общин. Например, через несколько секунд выясняет, сколько украинских школ разрушено и что нужно для их восстановления, какое количество заминированных территорий и сколько пойдет на разминирование и т.д.
Также Федоров поблагодарил Palantir за совместную работу и помощь в разных областях – от обороны до восстановления.
В Украине разработана дорожная карта по регулированию ИИ
Дорожная карта по регулированию искусственного интеллекта в Украине поможет украинским компаниям подготовиться к принятию закона-аналога AI Act Европейского Союза, а гражданам научиться защищать себя от рисков ИИ.
Благодаря разработанному подходу к регулированию искусственного интеллекта, украинский бизнес станет более конкурентоспособным и получит доступ к глобальным рынкам, а государство сможет интегрироваться в ЕС.
Об этом сообщил в Facebook Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Важный фокус – права украинцев в цифровом пространстве. Искусственный интеллект ежедневно развивается, поэтому наша цель – создать безопасную среду, в которой ИИ будет помогать обществу, а не создавать дополнительные угрозы.
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