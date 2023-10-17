В Україні розробляють віртуальний помічник для уряду на основі ШІ — Федоров

Продукт є фактично просунутим датааналітиком. Структурує та аналізує багато даних, а потім перетворює їх на зрозумілу інформацію для міністерств, держорганів і громад.

В Україні з’явиться віртуальний помічник для уряду

Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Conversation with data — створюємо інновації ШІ для освіти, розмінування та інших напрямів разом з Palantir. Працюємо над технологією, яка допоможе державі зекономити мільйони, ухвалювати дієві управлінські рішення та стане віртуальним помічником для Уряду. Поширити

Продукт є фактично просунутим датааналітиком. Структурує та аналізує багато даних, а потім перетворює їх на зрозумілу інформацію для міністерств, держорганів і громад. Наприклад, за кілька секунд з’ясовує, скільки українських шкіл зруйновано і що потрібно для їх відновлення, яка кількість замінованих територій та скільки піде на розмінування тощо.

Система надає комплексну аналітику та візуалізацію – формує текст, звіти, додатки. Раніше датааналітики витрачали на це до кількох днів. Це лише невеличкий тизер. Зараз система навчається на нових даних, а інструментарій постійно вдосконалюється. Детальне бачення презентуємо незабаром. Поширити

Також Федоров подякував Palantir за спільну роботу та допомогу в різних сферах – від оборони до відбудови.

В Україні розроблено дорожню карту з регулювання ШІ

Дорожня карта з регулювання штучного інтелекту в Україні допоможе українським компаніям підготуватися до ухвалення закону-аналога AI Act Європейського Союзу, а громадянам – навчитися захищати себе від ризиків ШІ.

Завдяки розробленому підходу до регулювання штучного інтелекту український бізнес стане більш конкурентоспроможним й отримає доступ до глобальних ринків, а держава зможе інтегруватися до ЄС.

Про це повідомив у Facebook Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Важливий фокус – права українців у цифровому просторі. Штучний інтелект щодня розвивається, тому наша ціль – створити безпечне середовище, у якому ШІ допомагатиме суспільству, а не створюватиме додаткові загрози.