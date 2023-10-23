Вдалий тиждень. "Армія дронів" знищила 223 одиниці військової техніки РФ — Федоров

Безпілотники продовжують відігравати надважливу роль під час оборони Авдіївки та Куп’янська. Воїни ЗСУ активно спалюють танки, БМП, БТР противника.

“Армія дронів” уразила більше 200 одиниць військової техніки окупантів

Про нові успіхи української “Армії дронів” в ураженні техніки армії РФ розказав у Telegram віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, за його словами, за тиждень уражено 223 одиниці російської військової техніки.

Безпілотники продовжують відігравати надважливу роль під час оборони Авдіївки та Куп’янська. Воїни активно спалюють танки, БМП, БТРи, що наступають. Мінусують гармати та міномети, якими росіяни намагаються накривати українські позиції, – додав міністр. Поширити

Михайло Федоров подякував військовим ЗСУ за витримку та максимально ефективне використання технологій і пообіцяв нові партії дронів від держави.

ЗСУ випробовують робот Ironclad

Робот "Ironclad" допомагає ЗСУ на фронті, він працює в екстремальних кліматичних умовах, а також добре броньований.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Facebook.

Це революційний продукт від українських інженерів з Roboneers, який змінює підхід ведення війни та допомагає зберегти найцінніше — життя наших військових. Ironclad – роботизована платформа, яка допомагає Силам оборони виконувати бойові завдання на фронті. Штурмувати ворожі позиції, проводити розвідку та забезпечувати військових вогневою підтримкою, – заявив міністр. Поширити

Робот обладнаний тепловізійною камерою. Керувати машиною можна з безпечного місця.