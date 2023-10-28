1500 українських FPV-дронів Shrike передано на Донецький напрямок — Федоров

Від “Армії дронів” на фронт направили 1 500 українських FPV-дронів Shrike. Ними буде підсилено Донецький напрямок.

“Армія дронів” відправила подарунки на Донечччину

Партію з 1500 українських дронів відправлено на фронт.

Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Передали 1 500+ українських FPV-дронів Shrike на Донецький напрямок. Поширити

Безпілотники закуплено коштом державної програми “Армія дронів”. Коптери допоможуть нашим воїнам тримати оборону та ефективно уражати позиції й техніку росіян. Поширити

Дрони-камікадзе виробляє український defense-tech стартап. Один безпілотник коштує лише кілька сотень доларів, але результати роботи неприємно вражатимуть окупантів та радуватимуть українців у щотижневих звітах від ударних рот “Армії дронів”.

Далі – тільки більше українських безпілотників на фронті. Не зупиняємося, – зазанчив міністр. Поширити

“Армія дронів” уразила більше 200 одиниць військової техніки окупантів

Про нові успіхи української “Армії дронів” в ураженні техніки армії РФ розказав у Telegram віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Так, за його словами, за тиждень уражено 223 одиниці російської військової техніки.

Безпілотники продовжують відігравати надважливу роль під час оборони Авдіївки та Куп’янська. Воїни активно спалюють танки, БМП, БТРи, що наступають. Мінусують гармати та міномети, якими росіяни намагаються накривати українські позиції, – додав міністр. Поширити

Михайло Федоров подякував військовим ЗСУ за витримку та максимально ефективне використання технологій і пообіцяв нові партії дронів від держави.