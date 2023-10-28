1500 українських FPV-дронів Shrike передано на Донецький напрямок — Федоров

Від “Армії дронів” на фронт направили 1 500 українських FPV-дронів Shrike. Ними буде підсилено Донецький напрямок.
“Армія дронів” відправила подарунки на Донечччину
Партію з 1500 українських дронів відправлено на фронт.
Про це повідомив у Telegram віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Дрони-камікадзе виробляє український defense-tech стартап. Один безпілотник коштує лише кілька сотень доларів, але результати роботи неприємно вражатимуть окупантів та радуватимуть українців у щотижневих звітах від ударних рот “Армії дронів”.
“Армія дронів” уразила більше 200 одиниць військової техніки окупантів
Про нові успіхи української “Армії дронів” в ураженні техніки армії РФ розказав у Telegram віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Так, за його словами, за тиждень уражено 223 одиниці російської військової техніки.
Михайло Федоров подякував військовим ЗСУ за витримку та максимально ефективне використання технологій і пообіцяв нові партії дронів від держави.
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