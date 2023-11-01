Наслідки масштабної "бавовни" у Донецьку. З'явилися супутникові знімки пожежі

OSINT-аналітик Бреді Афрік стверджує, що причиною пожежі у Донецьку нібито став удар українських військових. Цю інформацію поки що ніяк не коментували у ЗСУ.

З’явився супутниковий знімок “бавовни” у Донецьку

У тимчасово окупованому Донецьку 31 жовтня горіли цистерни з паливом. З'явився перший супутниковий знімок масштабної “бавовни”.

Про це повідомляє OSINT-аналітик Бреді Афрік у Twitter.

A Russian fuel train damaged by a Ukrainian strike can be seen in new satellite imagery of Donetsk. pic.twitter.com/nDbznq5pK1 — Brady Africk (@bradyafr) November 1, 2023

Він оприлюднив знімок, на якому можна побачити наслідки пожежі на залізниці у Донецьку. Там досі стоять цистерни, що горіли вчора.

При цьому OSINT-аналітик стверджує, що причиною нібито став удар українських військових. Цю інформацію поки що ніяк не коментували у Збройних силах України.

Що відомо про масштабну пожежу на складі із пальним армії РФ у Донецьку

В окупованому Росією Донецьку сталась масштабна пожежа у Будьонівському районі, де спалахнули цистерни із пальним російської армії.

За інформацією місцевих Telegram-каналів із посиланням на числені оприлюднені фото та відео, пожежа спалахнула на складі із паливом.

Повідомляється, що вогонь охопив одразу кілька цистерн.

За словами місцевих жителів, пожежу, нібито, спровокувало влучання внаслідок атаки українських військових.

Велика пожежа у Будьонівському районі Донецька. Попередньо пожежа почалася після прильоту снаряда. Офіційної інформації про те, що спалахнуло, немає, - пишуть місцеві ЗМІ. Поширити

За інформацією низки місцевих ресурсів, палає у Буденнівському районі міста біля залізничної станції Мушкетове.