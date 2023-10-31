У Донецьку спалахнули цистерни із пальним окупантів. Росіяни жаліються на приліт — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У Донецьку спалахнули цистерни із пальним окупантів. Росіяни жаліються на приліт — відео

Бавовна у Донецьку
Джерело:  online.ua

В окупованому Росією Донецьку сталась масштабна пожежа у Будьонівському районі, де спалахнули цистерни із пальним злочинної російської армії. 

Що відомо про масштабну пожежу на складі із пальним армії РФ у Донецьку

За інформацією місцевих Telegram-каналів із посиланням на числені оприлюднені фото та відео, пожежа спалахнула на складі із паливом.

Повідомляється, що вогонь охопив одразу кілька цистерн.

За словами місцевих жителів, пожежу, нібито, спровокувало влучання внаслідок атаки українських військових.

Велика пожежа у Будьонівському районі Донецька. Попередньо пожежа почалася після прильоту снаряда. Офіційної інформації про те, що спалахнуло, немає, - пишуть місцеві ЗМІ.

За інформацією низки місцевих ресурсів, палає у Буденнівському районі міста біля залізничної станції Мушкетове.

Що заважає проведенню ЗСУ низки операцій проти армії РФ

За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, панування російської тактичної авіації уздовж лінії фронту заважає проведенню ЗСУ низки операцій.

За інформацією експерта, російські війська за останній місяць застосували мінімум 1 тис 165 коректованих авіаційних бомб.

Абсолютний рекорд з початку повномасштабного вторгнення в Україну. При цьому, рекорд по добовому застосуванню так само встановлений був у жовтні - більше 100 КАБ було скинуто 23 жовтня. На жаль, поставку американських аналогів, які більш надійні, точні і далекобійні, у таких кількостях, щоб створити хоча б кількісний паритет, в даний час, ми не маємо. Засоби протидії таким ударам, про які також неодноразово говорилося, у нас у достатній кількості відсутні, якщо не сказати більше - відсутні у принципі, - зазначає аналітик.

При цьому він упевнений, що рано чи пізно все-таки панування російської тактичної авіації завершиться.

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