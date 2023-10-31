У Донецьку спалахнули цистерни із пальним окупантів. Росіяни жаліються на приліт — відео

В окупованому Росією Донецьку сталась масштабна пожежа у Будьонівському районі, де спалахнули цистерни із пальним злочинної російської армії.
Що відомо про масштабну пожежу на складі із пальним армії РФ у Донецьку
За інформацією місцевих Telegram-каналів із посиланням на числені оприлюднені фото та відео, пожежа спалахнула на складі із паливом.
Повідомляється, що вогонь охопив одразу кілька цистерн.
За словами місцевих жителів, пожежу, нібито, спровокувало влучання внаслідок атаки українських військових.
За інформацією низки місцевих ресурсів, палає у Буденнівському районі міста біля залізничної станції Мушкетове.
Що заважає проведенню ЗСУ низки операцій проти армії РФ
За словами військово-політичного аналітика Олександра Коваленка, панування російської тактичної авіації уздовж лінії фронту заважає проведенню ЗСУ низки операцій.
За інформацією експерта, російські війська за останній місяць застосували мінімум 1 тис 165 коректованих авіаційних бомб.
При цьому він упевнений, що рано чи пізно все-таки панування російської тактичної авіації завершиться.
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