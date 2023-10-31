У Донецьку спалахнули цистерни із пальним окупантів. Росіяни жаліються на приліт — відео

Абсолютний рекорд з початку повномасштабного вторгнення в Україну. При цьому, рекорд по добовому застосуванню так само встановлений був у жовтні - більше 100 КАБ було скинуто 23 жовтня. На жаль, поставку американських аналогів, які більш надійні, точні і далекобійні, у таких кількостях, щоб створити хоча б кількісний паритет, в даний час, ми не маємо. Засоби протидії таким ударам, про які також неодноразово говорилося, у нас у достатній кількості відсутні, якщо не сказати більше - відсутні у принципі, - зазначає аналітик.