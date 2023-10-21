У центрі окупованого Донецьку стався "приліт" по мотелю — відео

Вибухи пролунали у тимчасово окупованому Донецьку 21 жовтня.
Вибухи у Донецьку
Як повідомив гауляйтер міста Олексій Кулемзін, епіцентром вибухів став Калінінський район.
У соцмережах пишуть, що "серйозні прильоти" сталися в районі "Мотеля" не випадково. Там знаходиться військова частина та місця розташування російських окупантів.
Яка ситуація в Донецькій області
З початку тижня терористи активізували наступ на Авдіївку Донецької області. Ворог посилено обстрілює місто та сусідні населені пункти.
Як відзначили в аналітики Інституту вивчення війни (ISW), спроби наступу терористів може перетворитись у "биття в бетонну стіну".
За словами російських джерел, міцні українські оборонні укріплення стали серйозною проблемою для російського просування навколо Авдіївки.
Окрім того, наголошується, що проблеми солдат РФ з медичним забезпеченням теж перешкоджають просуванню ворога в районі Авдіївки.
Згідно з даними Генерального штабу, лише за 14 жовтня наші воїни знищили 880 окупантів. У тому ж числі на Таврійському напрямку було ліквідовано 644 росіян.
Інститут вивчення війни також звертає увагу на те, що Збройні сили України продовжили контрнаступальні операції на сході та півдні України 14 жовтня і просунулися на захід від Донецька.
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