Взрывы в Донецке

Как сообщил гауляйтер города Алексей Кулемзин, эпицентром взрывов стал Калининский район.

В результате обстрела Калининского района наблюдается задымление в районе "Мотеля", - рассказал гауляйтер. Поделиться

В соцсетях пишут, что "серьезные прилеты" произошли в районе "Мотеля" не случайно. Там находится воинская часть и месторасположение российских оккупантов.

Какая ситуация в Донецкой области

С начала недели террористы активизировали наступление на Авдеевку Донецкой области. Враг усиленно обстреливает город и соседние населенные пункты.

Как отметили в аналитике Института изучения войны (ISW), попытки наступления террористов могут превратиться в "биение в бетонную стену".

По словам российских источников, крепкие украинские оборонные укрепления стали серьезной проблемой для российского продвижения вокруг Авдеевки.

Кроме того, отмечается, что проблемы солдат РФ с медицинским обеспечением тоже препятствуют продвижению врага в районе Авдеевки.

Согласно данным Генерального штаба, только за 14 октября наши воины уничтожили 880 оккупантов. В том же числе на Таврическом направлении было ликвидировано 644 россиянина.

Институт изучения войны также обращает внимание на то, что Вооруженные силы Украины продолжили контрнаступательные операции на востоке и юге Украины 14 октября и продвинулись к западу от Донецка.