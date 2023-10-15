В Донецке может возникнуть вспышка инфекции из-за переполненных оккупантами моргов
Категория
Украина
Дата публикации

В Донецке может возникнуть вспышка инфекции из-за переполненных оккупантами моргов

Оккупанты
Читати українською
Источник:  ЦНС

Неудачные попытки штурма россиян обернулись для врага переполненными моргами в Донецке.

В Донецке существует угроза эпидемической вспышки инфекции

По информации, полученной от украинского подполья, неудачные попытки штурмовых действий РОВ на украинские позиции обернулись оккупантам огромными потерями.

Сотни россиян ежедневно доставляют в морги Донецка, где критически не хватает места, тела окупантов составляют в коридорах и во дворах моргов", - пишет ЦНС.

Как утверждают местные работники, существует угроза эпидемической вспышки инфекции. Тела окупантов составляют в коридорах, на улице и других помещениях, которые не приспособлены для соответствующего хранения.

Кроме неудачных штурмов, оккупанты понесут потери из-за работы партизан. Подполье помогает Силам обороны эффективно поражать объекты врага в тылу временно оккупированных территорий, добавили в ЦНС.

Какая ситуация в Донецкой области

С начала недели террористы активизировали наступление на Авдеевку Донецкой области. Враг усиленно обстреливает город и соседние населенные пункты.

Как отметили в аналитике Института изучения войны (ISW), попытки наступления террористов могут превратиться в "биение в бетонную стену".

По словам российских источников, крепкие украинские оборонные укрепления стали серьезной проблемой для российского продвижения вокруг Авдеевки.

Кроме того, отмечается, что проблемы солдат РФ с медицинским обеспечением тоже препятствуют продвижению врага в районе Авдеевки.

Согласно данным Генерального штаба, только за 14 октября наши воины уничтожили 880 окупантов. В том же числе на Таврическом направлении было ликвидировано 644 россиянина.

Институт изучения войны также обращает внимание на то, что Вооруженные силы Украины продолжили контрнаступательные операции на востоке и юге Украины 14 октября и продвинулись к западу от Донецка.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В США заявляют о провале атаки армии РФ на Авдеевку
армия РФ, танки РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ держат оборону на Авдеевском направлении, отразили 15 атак армии РФ — сводка Генштаба
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Армия РФ столкнулась с серьезной проблемой во время наступления на Авдеевку
армия РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.