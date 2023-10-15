В Донецке может возникнуть вспышка инфекции из-за переполненных оккупантами моргов

Неудачные попытки штурма россиян обернулись для врага переполненными моргами в Донецке.

В Донецке существует угроза эпидемической вспышки инфекции

По информации, полученной от украинского подполья, неудачные попытки штурмовых действий РОВ на украинские позиции обернулись оккупантам огромными потерями.

Сотни россиян ежедневно доставляют в морги Донецка, где критически не хватает места, тела окупантов составляют в коридорах и во дворах моргов", - пишет ЦНС. Поделиться

Как утверждают местные работники, существует угроза эпидемической вспышки инфекции. Тела окупантов составляют в коридорах, на улице и других помещениях, которые не приспособлены для соответствующего хранения.

Кроме неудачных штурмов, оккупанты понесут потери из-за работы партизан. Подполье помогает Силам обороны эффективно поражать объекты врага в тылу временно оккупированных территорий, добавили в ЦНС. Поделиться

Какая ситуация в Донецкой области

С начала недели террористы активизировали наступление на Авдеевку Донецкой области. Враг усиленно обстреливает город и соседние населенные пункты.

Как отметили в аналитике Института изучения войны (ISW), попытки наступления террористов могут превратиться в "биение в бетонную стену".

По словам российских источников, крепкие украинские оборонные укрепления стали серьезной проблемой для российского продвижения вокруг Авдеевки.

Кроме того, отмечается, что проблемы солдат РФ с медицинским обеспечением тоже препятствуют продвижению врага в районе Авдеевки.

Согласно данным Генерального штаба, только за 14 октября наши воины уничтожили 880 окупантов. В том же числе на Таврическом направлении было ликвидировано 644 россиянина.

Институт изучения войны также обращает внимание на то, что Вооруженные силы Украины продолжили контрнаступательные операции на востоке и юге Украины 14 октября и продвинулись к западу от Донецка.