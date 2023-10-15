В Донецке может возникнуть вспышка инфекции из-за переполненных оккупантами моргов

Неудачные попытки штурма россиян обернулись для врага переполненными моргами в Донецке.
В Донецке существует угроза эпидемической вспышки инфекции
По информации, полученной от украинского подполья, неудачные попытки штурмовых действий РОВ на украинские позиции обернулись оккупантам огромными потерями.
Как утверждают местные работники, существует угроза эпидемической вспышки инфекции. Тела окупантов составляют в коридорах, на улице и других помещениях, которые не приспособлены для соответствующего хранения.
Какая ситуация в Донецкой области
С начала недели террористы активизировали наступление на Авдеевку Донецкой области. Враг усиленно обстреливает город и соседние населенные пункты.
Как отметили в аналитике Института изучения войны (ISW), попытки наступления террористов могут превратиться в "биение в бетонную стену".
По словам российских источников, крепкие украинские оборонные укрепления стали серьезной проблемой для российского продвижения вокруг Авдеевки.
Кроме того, отмечается, что проблемы солдат РФ с медицинским обеспечением тоже препятствуют продвижению врага в районе Авдеевки.
Согласно данным Генерального штаба, только за 14 октября наши воины уничтожили 880 окупантов. В том же числе на Таврическом направлении было ликвидировано 644 россиянина.
Институт изучения войны также обращает внимание на то, что Вооруженные силы Украины продолжили контрнаступательные операции на востоке и юге Украины 14 октября и продвинулись к западу от Донецка.
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