В США заявляют о провале атаки армии РФ на Авдеевку

Что известно о ситуации вокруг Авдеевки

Как считают иностранные эксперты, власти РФ хотят показать свои наступательные операции вокруг Авдеевки и другие локальные действия как перехват оперативной инициативы у Вооруженных сил Украины.

Российские пропагандисты распространяют информацию о том, что солдаты РФ продолжали атаковать районы к северу и югу от Авдеевки, а геолокационные кадры, опубликованные 12 и 13 октября, показывают, что войска продвинулись к югу от Красногоровки и юго-восточнее Первомайского.

Российские источники также опубликовали противоречивые сообщения о российском контроле над Авдеевским коксохимическим заводом, но ISW не нашел никаких доказательств того, что российские силы контролируют завод на момент публикации. Поделиться

Как сообщают в Генштабе ВСУ, наши защитники продолжают отбивать атаки оккупантов вокруг Авдеевки.

Как в России комментируют свое наступление на Авдеевку

По словам одного из российских военных блогеров, бойцы ВСУ активно используют минные поля, поскольку хотят заблокировать продвижения армии РФ на авдеевском направлении.

Кроме того, в войске врага жалуются, что изношенные стволы снижают точность российской артиллерии вблизи Авдеевки.

Следует отметить, что это не редкие жалобы.

Российский волонтер оценил, что российские силы могут "сжать [украинский] периметр", захватив менее укрепленную украинскую территорию близ Авдеевки, но выразил обеспокоенность тем, что российские генералы неправильно истолкуют эти ограниченные продвижения и попытаются ускорить наступательные усилия на Авдеевку. Поделиться

По его мнению, подобное ложное толкование может стать причиной того, что армия РФ будет "бить по бетонным" укреплениям, пока не потратит все ресурсы и силы.