В США заявляют о провале атаки армии РФ на Авдеевку

Согласно данным американских аналитиков, наступательные операции армии Российской Федерации в районе Авдеевки Донецкой области 13 октября снова провалились.
Что известно о ситуации вокруг Авдеевки
Как считают иностранные эксперты, власти РФ хотят показать свои наступательные операции вокруг Авдеевки и другие локальные действия как перехват оперативной инициативы у Вооруженных сил Украины.
Российские пропагандисты распространяют информацию о том, что солдаты РФ продолжали атаковать районы к северу и югу от Авдеевки, а геолокационные кадры, опубликованные 12 и 13 октября, показывают, что войска продвинулись к югу от Красногоровки и юго-восточнее Первомайского.
Как сообщают в Генштабе ВСУ, наши защитники продолжают отбивать атаки оккупантов вокруг Авдеевки.
Как в России комментируют свое наступление на Авдеевку
По словам одного из российских военных блогеров, бойцы ВСУ активно используют минные поля, поскольку хотят заблокировать продвижения армии РФ на авдеевском направлении.
Кроме того, в войске врага жалуются, что изношенные стволы снижают точность российской артиллерии вблизи Авдеевки.
Следует отметить, что это не редкие жалобы.
По его мнению, подобное ложное толкование может стать причиной того, что армия РФ будет "бить по бетонным" укреплениям, пока не потратит все ресурсы и силы.
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