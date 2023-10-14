У США заявляють про провал атаки армії РФ на Авдіївку

Згідно з даними американських аналітиків, наступальні операції армії Російської Федерації в районі Авдіївки Донецької області 13 жовтня знову провалилися.

Що відомо про ситуацію навколо Авдіївки

Як вважають іноземні експерти, влада РФ хоче показати свої наступальні операції навколо Авдіївки та інші локальні дії як перехоплення оперативної ініціативи у Збройних сил України.

Російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що солдати РФ продовжували атакувати райони на північ і південь від Авдіївки, а геолокаційні кадри, опубліковані 12 і 13 жовтня, показують, що війська просунулися на південь від Красногорівки і на південний схід від Первомайського.

Російські джерела також опублікували суперечливі повідомлення про російський контроль над Авдіївським коксохімічним заводом, і ISW не знайшло жодних доказів того, що російські сили контролюють завод на момент публікації. Поширити

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, наші захисники продовжують відбивати атаки окупантів навколо Авдіївки.

Як у Росії коментують свій наступ на Авдіївку

За словами одного з російських військових блогерів, бійці ЗСУ активно використовують мінні поля, оскільки хочуть просування армії РФ на авдіївському напрямку.

Окрім того, у війську ворога бідкаються, що зношені стволи знижують точність російської артилерії поблизу Авдіївки.

Варто зазначити, що це непоодинокі скарги.

Російський волонтер оцінив, що російські сили можуть "стиснути [український] периметр", захопивши менш укріплену українську територію поблизу Авдіївки, але висловив занепокоєння, що російські генерали неправильно витлумачать ці обмежені просування та спробують прискорити наступальні зусилля на Авдіївку. Поширити

На його думку, подібне хибне тлумачення може стати причиною того, що армія РФ буде "бити по бетонних" укріпленнях, поки не витратить всі ресурси та сили.