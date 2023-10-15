У Донецьку може виникнути спалах інфекції через переповнені окупантами морги

Невдалі спроби штурму росіян обернулись для ворога переповненими моргами в Донецьку.

У Донецьку існує загроза епідемічного спалаху інфекції

За інформацією отриманою від українського підпілля, невдалі спроби штурмових дій РОВ на українські позиції обернулись окупантам величезними втратами.

Сотні росіян щодня доставляють до моргів Донецька, де критично не вистачає місця, тіла окупантів складають у коридорах та у подвірʼях моргів", - пише ЦНС. Поширити

Як стверджують місцеві працівники, наразі існує загроза епідемічного спалаху інфекції. Тіла окупантів складають в коридорах, на вулиці й інших приміщеннях, які не пристосовані для відповідного зберігання.

Окрім невдалих штурмів, окупанти зазнають втрат через роботу партизан. Підпілля допомагає Силам оборони ефективно вражати обʼєкти ворога в тилу тимчасово окупованих територій, - додали в ЦНС. Поширити

Яка ситуація в Донецькій області

З початку тижня терористи активізували наступ на Авдіївку Донецької області. Ворог посилено обстрілює місто та сусідні населені пункти.

Як відзначили в аналітики Інституту вивчення війни (ISW), спроби наступу терористів може перетворитись у "биття в бетонну стіну".

За словами російських джерел, міцні українські оборонні укріплення стали серйозною проблемою для російського просування навколо Авдіївки.

Окрім того, наголошується, що проблеми солдат РФ з медичним забезпеченням теж перешкоджають просуванню ворога в районі Авдіївки.

Згідно з даними Генерального штабу, лише за 14 жовтня наші воїни знищили 880 окупантів. У тому ж числі на Таврійському напрямку було ліквідовано 644 росіян.

Інститут вивчення війни також звертає увагу на те, що Збройні сили України продовжили контрнаступальні операції на сході та півдні України 14 жовтня і просунулися на захід від Донецька.