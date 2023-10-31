В Донецке вспыхнули цистерны с горючим кафиров. Россияне жалуются на прилет

Абсолютный рекорд с начала полномасштабного вторжения в Украину. При этом рекорд по суточному применению так же установлен был в октябре - более 100 КАБ было сброшено 23 октября. К сожалению, поставку американских аналогов, более надежных, точных и дальнобойных, в таких количествах, чтобы создать хотя бы количественный паритет, в настоящее время, у нас нет. Средства противодействия таким ударам, о которых тоже неоднократно говорилось, у нас в достаточном количестве отсутствуют, если не сказать больше – отсутствуют в принципе, – отмечает аналитик.