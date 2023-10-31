В Донецке вспыхнули цистерны с горючим кафиров. Россияне жалуются на прилет

В оккупированном Россией Донецке произошел масштабный пожар в Буденовском районе, где вспыхнули цистерны с горючим преступной русской армии.
Что известно о масштабном пожаре на складе из горючей армии РФ в Донецке
По информации местных Telegram-каналов со ссылкой на обнародованные фото и видео, пожар вспыхнул на складе с топливом.
Сообщается, что огонь охватил сразу несколько цистерн.
По словам местных жителей, пожар, якобы, спровоцировало попадание в результате атаки украинских военных.
По информации ряда местных ресурсов, пылает в Буденивском районе города возле железнодорожной станции Мушкетово.
Что мешает проведению ВСУ ряда операций против армии РФ
По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, господство российской тактической авиации вдоль линии фронта мешает проведению ВСУ ряда операций.
По информации эксперта, российские войска за последний месяц применили минимум 1 тыс. 165 корректированных авиационных бомб.
При этом он уверен, что рано или поздно все-таки господство российской тактической авиации завершится.
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