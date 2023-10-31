В Донецке вспыхнули цистерны с горючим кафиров. Россияне жалуются на прилет
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Проиcшествия
Дата публикации

В Донецке вспыхнули цистерны с горючим кафиров. Россияне жалуются на прилет

Бавовна в Донецке
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Источник:  online.ua

В оккупированном Россией Донецке произошел масштабный пожар в Буденовском районе, где вспыхнули цистерны с горючим преступной русской армии.

Что известно о масштабном пожаре на складе из горючей армии РФ в Донецке

По информации местных Telegram-каналов со ссылкой на обнародованные фото и видео, пожар вспыхнул на складе с топливом.

Сообщается, что огонь охватил сразу несколько цистерн.

По словам местных жителей, пожар, якобы, спровоцировало попадание в результате атаки украинских военных.

Большой пожар в Буденовском районе Донецка. Предварительно пожар начался по прилету снаряда. Официальной информации о вспыхнувшем нет, - пишут местные СМИ.

По информации ряда местных ресурсов, пылает в Буденивском районе города возле железнодорожной станции Мушкетово.

Что мешает проведению ВСУ ряда операций против армии РФ

По словам военно-политического аналитика Александра Коваленко, господство российской тактической авиации вдоль линии фронта мешает проведению ВСУ ряда операций.

По информации эксперта, российские войска за последний месяц применили минимум 1 тыс. 165 корректированных авиационных бомб.

Абсолютный рекорд с начала полномасштабного вторжения в Украину. При этом рекорд по суточному применению так же установлен был в октябре - более 100 КАБ было сброшено 23 октября. К сожалению, поставку американских аналогов, более надежных, точных и дальнобойных, в таких количествах, чтобы создать хотя бы количественный паритет, в настоящее время, у нас нет. Средства противодействия таким ударам, о которых тоже неоднократно говорилось, у нас в достаточном количестве отсутствуют, если не сказать больше – отсутствуют в принципе, – отмечает аналитик.

При этом он уверен, что рано или поздно все-таки господство российской тактической авиации завершится.

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